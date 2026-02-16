Mardi, 17 février 2026
• • •
    Publicité
    AccueilActualitésInternational
    InternationalPersonnalitésLesbiennesSports

    Marie-Philip Poulin entre dans l’histoire olympique

    Caroline Lavigne
    Par Caroline Lavigne
    0

    De retour au jeu après une blessure au bas du corps, la capitaine de l’équipe canadienne Marie-Philip Poulin a inscrit, a égalé — puis dépassé — le record absolu de buts dans l’histoire du hockey féminin olympique : celui d’autre légende canadienne, Hayley Wickenheiser. Son retour était attendu et il est devenu historique.

    Le but égalisateur est survenu tard en troisième période, lors de la victoire de 5-1 du Canada contre l’Allemagne en quart de finale à Milan-Cortina 2026. Posté à droite du filet, Poulin a habilement redirigé une passe centrée de Sarah Fillier derrière la gardienne allemande Sandra Abstreiter, en avantage numérique. Il s’agissait de son premier but des Jeux de 2026 — et d’un 18e en carrière olympique. Un chiffre symbolique pour celle qu’on surnomme depuis des années « Captain Clutch », en raison de son sang-froid dans les moments décisifs.

    La capitaine avait raté les deux derniers matchs du tour préliminaire contre les États-Unis et la Finlande, après avoir quitté la rencontre face à la Tchéquie plus tôt cette semaine en raison d’une blessure. Son absence s’était fait sentir, notamment lors du revers cinglant contre les Américaines. Son retour a insufflé une énergie nouvelle à une formation déjà déterminée à rebondir.

    En son absence, l’attaquante ouvertement queer Brianne Jenner avait hérité du « C » sur son chandail. Elle a d’ailleurs ouvert la marque moins de deux minutes après le début du match contre l’Allemagne, grâce à une déviation parfaite.

    Un moment historique… des deux côtés
    Le quart de finale a aussi été marqué par un jalon pour l’équipe allemande : Franziska Feldmeier a inscrit le tout premier but de l’histoire de l’Allemagne contre le Canada en compétition internationale, en infériorité numérique, en déjouant la gardienne canadienne Emerance Maschmeyer. Mais l’histoire appartenait surtout à Poulin.

    Si Marie-Philip Poulin est une héroïne nationale ici, elle est aussi une figure phare de la visibilité LGBTQ+ dans le sport d’élite. Ouvertement lesbienne, elle fait partie d’une génération d’athlètes canadiennes qui ont transformé le hockey féminin en espace de représentation assumée.

    À chaque tournoi international, l’équipe canadienne aligne plusieurs joueuses ouvertement LGBTQ+. Cette normalisation, presque banale aujourd’hui dans le hockey féminin, demeure révolutionnaire dans l’univers sportif global.

    Avec la qualification du Canada pour le carré d’as — aux côtés des États-Unis et de la Suède, pour une huitième olympiade consécutive — la possibilité d’une nouvelle confrontation Canada–États-Unis plane à l’horizon. Une rivalité déjà mythique… et souvent qualifiée, avec humour, comme l’un des matchs « les plus queer » de l’histoire olympique en raison du nombre de joueuses ouvertement LGBTQ+ sur la glace.

    Le retour de Poulin pourrait d’ailleurs faire grimper ce nombre à un nouveau sommet. Dix-huit buts. Un record égalé. Un autre chapitre écrit dans une carrière déjà légendaire. Mais pour plusieurs jeunes athlètes queer au Québec et ailleurs, voir Marie-Philip Poulin dominer la scène mondiale tout en vivant ouvertement son identité compte tout autant que les médailles.

    MISE À JOUR LUNDI 16 février

    La demi-finale de lundi marquait un deuxième match consécutif où Poulin a trouvé le fond du filet, après avoir raté les deux derniers matchs du tour préliminaire du Canada en raison d’une blessure au bas du corps qui l’avait forcée à quitter l’affrontement contre la Tchéquie en première période la semaine dernière.

    La quintuple olympienne tentera d’ajouter à ce total jeudi, alors que le Canada et les États-Unis s’affronteront en finale pour la médaille d’or pour une septième fois. Les Américaines ont écrasé le Canada 5-0 lors de leur match du tour préliminaire la semaine dernière, la première rencontre que Poulin a dû rater en raison de sa blessure.

    L’histoire risque toutefois d’être bien différente avec le retour de Poulin dans l’alignement. Triple médaillée d’or olympique, elle a marqué lors de chacune des finales olympiques pour la médaille d’or auxquelles elle a pris part, inscrivant notamment le but décisif en 2010, 2014 et 2022.

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Le Royaume-Uni veut alourdir les peines pour les crimes haineux visant...

    Le Parlement européen vote massivement pour la «pleine reconnaissance des femmes...