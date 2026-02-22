Des Jeux historiques pour les athlètes LGBTQ+ à Milan–Cortina 2026

Les Jeux olympiques d’hiver de Milan–Cortina 2026 auront marqué un tournant pour la visibilité LGBTQ+ dans le sport de haut niveau. Jamais autant d’athlètes ouvertement LGBTQ+ n’avaient participé aux Jeux d’hiver — et jamais ils n’avaient remporté autant de médailles.

Si on les regroupe symboliquement sous la bannière de « l’équipe LGBTQ », ces 49 athlètes issus de 14 pays ont récolté un total de 11 médailles : cinq d’or, deux d’argent et quatre de bronze. Si l’on compilait leurs résultats comme ceux d’un pays, cette « équipe arc-en-ciel » se classerait au 12e rang du tableau des médailles selon le décompte traditionnel (or, argent, bronze), et au 13e rang pour le nombre total de podiums.

Au total, 19 athlètes ouvertement LGBTQ+ sont montés sur le podium, soit 37 % de cette délégation non officielle — une performance remarquable. À titre comparatif, avec ses 49 membres, Team LGBTQ aurait constitué la 19e plus importante délégation des Jeux. Les États-Unis (233 athlètes) et le Canada (210) formaient les contingents les plus imposants.

Cinq médailles d’or, dont une finale épique États-Unis–Canada

Discipline olympique où l’on dénombre le plus d’athlètes ouvertement queer, le hockey féminin compte un podium où l’on trouve aussi des athlètes ouvertement LGBTQ dans les 3 équipe nationale qui ont monté sur le podium. Pour bien des canadien.ne.s la défaite crève cœur du Canada contre les États-Unis et le Canada restera gravée dans les mémoires. Menées en fin de troisième période, les Américaines ont forcé la prolongation grâce à un but crucial d’Hilary Knight, avant de décrocher l’or.

Les athlètes ouvertement lesbiennes — Hilary Knight, Cayla Barnes et Alex Carpenter — figurent parmi les médaillées d’or américaines.

Breezy Johnson

En ski alpin, l’Américaine Breezy Johnson a remporté la descente féminine, offrant à Team USA — et aux athlètes LGBTQ+ — leur première médaille des Jeux. Il s’agit de sa première médaille olympique, après deux titres mondiaux récents.

En ski acrobatique (slopestyle), la Suissesse Mathilde Gremaud a défendu avec succès son titre olympique, devançant notamment Eileen Gu dans l’un des duels les plus attendus du premier week-end.

Mathilde Gremaud

En patinage artistique, le Français Guillaume Cizeron a conservé son titre en danse sur glace, cette fois avec sa nouvelle partenaire Laurence Fournier Beaudry.

Guillaume Cizeron

Amber Glenn

De son côté, l’Américaine Amber Glenn a contribué à la médaille d’or des États-Unis à l’épreuve par équipes, à ses premiers Jeux olympiques.

L’argent pour le Canada et la Grande-Bretagne

Le Canada est passé à un souffle de l’or en hockey féminin. En avance 1-0 avec moins de cinq minutes à jouer, les Canadiennes ont vu les Américaines égaliser avant de s’incliner en prolongation. Emily Clark, Erin Ambrose, Emerance Maschmeyer, Brianne Jenner, Laura Stacey et la capitaine Marie-Philip Poulin repartent avec l’argent.

Bruce Mouat

En curling, l’Écossais Bruce Mouat a mené l’équipe britannique à une médaille d’argent, ajoutant un deuxième podium olympique à sa feuille de route.

Des bronzes en ski, en patinage et en hockey

La Suédoise Sandra Näslund, championne olympique en ski cross à Pékin, a cette fois décroché le bronze. La Suisse Laura Zimmerman a aidé son équipe à battre la Suède 2-1 pour obtenir le bronze en hockey féminin.

Sandra Näslund Laura Zimmerman

En courte piste, la Belge Tineke den Dulk a contribué à la médaille de bronze du relais mixte 2000 mètres — l’unique médaille de la Belgique à Milan.

Tineke den Dulk Paul Poirier et sa partenaire Piper Gilles

Enfin, le Canadien Paul Poirier et sa partenaire Piper Gilles ont remporté le bronze en danse sur glace. Après des 8e et 7e places à leurs deux précédentes participations olympiques, le duo est finalement monté sur le podium.

À noter : près de la moitié des athlètes LGBTQ+ en compétition évoluaient en hockey féminin, illustrant à la fois la forte présence queer dans ce sport et l’importance de la visibilité dans les disciplines d’équipe.

Des porte-drapeaux ouvertement LGBTQ+ à la cérémonie de clôture

Symbole fort de cette édition record : trois athlètes ouvertement LGBTQ+ ont été choisis comme porte-drapeaux lors de la cérémonie de clôture.

Hilary Knight a appris la nouvelle en direct à l’émission Today de NBC, au lendemain de son 15e but en carrière olympique — un record américain — qui avait permis d’envoyer la finale en prolongation.

Visiblement émue, entourée de ses coéquipières, Knight a laissé échapper un incrédule « Vous êtes sérieux ? » avant de décrire cet honneur comme « un rêve devenu réalité ». Quintuple olympienne, elle conclut ainsi possiblement ses derniers Jeux en apothéose, après avoir contribué à une troisième médaille d’or américaine en hockey féminin. Elle a également profité de son séjour italien pour demander sa conjointe, la patineuse de vitesse et médaillée olympique Brittany Bowe, en mariage.

La Tchèque Martina Sáblíková, triple championne olympique en patinage de vitesse, a elle aussi été choisie comme porte-drapeau pour ce qui marquait ses derniers Jeux. Vingt ans après avoir porté le drapeau tchèque à la cérémonie d’ouverture de Turin 2006, elle a bouclé la boucle à Milan, confirmant son statut d’athlète la plus décorée de l’histoire du patinage de vitesse tchèque.

Enfin, la Belge Tineke den Dulk a également mené sa délégation lors de la cérémonie de clôture. À 28 ans, pour ses premiers Jeux olympiques, elle aura non seulement porté le drapeau de son pays, mais aussi remporté l’unique médaille belge de ces Jeux.

Au-delà des statistiques, Milan–Cortina 2026 aura confirmé une chose : la présence des athlètes LGBTQ+ ne relève plus de l’exception, mais d’une réalité pleinement intégrée au paysage sportif international. Dans un contexte mondial où les droits des personnes LGBTQ+ demeurent fragiles dans plusieurs régions, ces performances et ces images de fierté olympique résonnent bien au-delà des podiums.