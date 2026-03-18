Jeux olympiques : une levée de boucliers contre le retour des tests de «vérification du sexe» 

Une vaste coalition internationale d’organisations de défense des droits humains et du sport tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué publié le 17 mars, plus de 70 groupes, dont ILGA World, la Sport & Rights Alliance et Humans of Sport, exhortent le Comité international olympique (CIO) à abandonner tout projet de tests génétiques obligatoires pour les athlètes féminines — une mesure qu’ils jugent à la fois discriminatoire, dangereuse et scientifiquement injustifiée.

Au cœur de la controverse : les recommandations d’un groupe de travail interne au CIO, dont les activités demeurent largement opaques. Selon plusieurs sources, ce comité proposerait d’imposer des tests de « vérification du sexe » à toutes les femmes participant aux compétitions, tout en interdisant purement et simplement les athlètes transgenres et intersexes.

Pour les organisations signataires, un tel virage constituerait un recul majeur. « On parle ici d’un retour en arrière d’au moins 30 ans », affirme la coalition, rappelant que le CIO lui-même avait abandonné ces pratiques en 1996, les jugeant à l’époque imprécises, non éthiques et préjudiciables.

Une menace pour toutes les femmes

Contrairement à ce que prétendent certains discours axés sur « l’équité sportive », les critiques insistent : ces mesures ne viseraient pas seulement les personnes trans ou intersexes. Elles affecteraient l’ensemble des femmes.

« Le contrôle des genres et l’exclusion nuisent à toutes les femmes et à toutes les filles », souligne Andrea Florence, directrice de la Sport & Rights Alliance. Selon elle, ces politiques instaurent un climat de suspicion généralisée, où chaque athlète féminine devient potentiellement suspecte.

Au-delà de la discrimination, les enjeux de vie privée sont également majeurs. Les tests génétiques exigeraient la collecte et la divulgation de données médicales hautement sensibles, exposant les athlètes à une surveillance intrusive et à des risques d’humiliation publique.

La situation est d’autant plus préoccupante que des mineures participent aux compétitions internationales. « On oublie souvent que des jeunes athlètes sont concernées », rappelle la chercheuse et militante Payoshni Mitra. « Les soumettre à ce type d’examen peut avoir des conséquences durables sur leur santé mentale, leur dignité et leur sécurité. »

Une pratique déjà condamnée

Les critiques formulées aujourd’hui ne sont pas nouvelles. Depuis des années, plusieurs institutions internationales — dont le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ONU Femmes ou encore l’Association médicale mondiale — dénoncent les tests de vérification du sexe.

Ces derniers sont jugés à la fois scientifiquement douteux et contraires à l’éthique. Le lien entre caractéristiques biologiques et performance sportive demeure complexe et largement débattu. En d’autres mots, rien ne prouve que ces tests permettent réellement d’assurer une compétition plus équitable.

Pour les organisations signataires, ces politiques détournent surtout l’attention des véritables enjeux qui minent le sport féminin : sous-financement chronique, inégalités salariales, accès limité aux infrastructures ou encore violences sexistes.

Les athlètes racisées en première ligne

Un autre élément central de la critique concerne les biais raciaux. Ces dernières années, plusieurs controverses ont montré que les règlements sur l’éligibilité ciblaient de manière disproportionnée des femmes racisées, notamment issues de pays du Sud.

Des athlètes comme Caster Semenya ont été soumises à des contrôles basés en partie sur leur apparence, alimentant des pratiques dénoncées comme racistes et colonialistes.

« Le CIO ne doit pas tourner le dos aux femmes et aux filles de couleur », affirme la vice-championne olympique Francine Niyonsaba. Elle appelle l’organisation à respecter les droits humains et à éviter toute forme de discrimination institutionnalisée.

Les tests génétiques obligatoires risquent, selon plusieurs observateurs, d’aggraver ces inégalités. Dans des contextes où les ressources et les protections juridiques sont limitées, les athlètes pourraient être encore plus vulnérables aux abus.

Un virage politique controversé

Cette possible réforme entre aussi en contradiction directe avec le cadre adopté par le CIO en 2021. Ce document, salué à l’époque, prônait une approche fondée sur des données scientifiques, le respect des droits humains et des règles adaptées à chaque discipline.

Or, les organisations dénoncent aujourd’hui un manque flagrant de transparence et de consultation. Les athlètes concernées, les scientifiques spécialisés et les experts en droits humains auraient été largement écartés du processus décisionnel.

Pour la sociologue Madeleine Pape, ancienne athlète olympique, le danger est clair : « Remplacer des politiques fondées sur des preuves par des décisions dictées par des considérations politiques serait désastreux. »

Un enjeu global

Au-delà du principe, la mise en œuvre de ces tests soulève aussi des questions logistiques et économiques. Le CIO et les fédérations internationales devraient superviser leur application dans plus de 200 pays, avec des standards très variables en matière de droits humains.

Le coût est également loin d’être négligeable : jusqu’à 10 000 dollars américains par athlète, selon certaines estimations. Une dépense qui pourrait accentuer les inégalités entre pays riches et pays en développement.

« Le sport devrait être un lieu d’appartenance »

Face à cette situation, les organisations signataires lancent un appel clair : abandonner immédiatement ces projets et respecter les principes inscrits dans la Charte olympique, qui garantit l’accès au sport sans discrimination.

« Le sport devrait être un lieu d’appartenance », insiste Julia Ehrt, directrice d’ILGA World. « Le contrôle intrusif des corps des femmes ne fait que renforcer les stéréotypes et exposer toutes les athlètes à davantage de surveillance et de harcèlement. »

Alors que le débat sur l’inclusion des personnes trans et intersexes continue de polariser l’espace public, cette prise de position massive rappelle une chose essentielle : derrière les politiques sportives, ce sont des corps, des vies et des droits fondamentaux qui sont en jeu.