Enfin un Snatch Game de haut calibre à RuPaul’s Drag Race – Saison 18 (Ep.8)

Il y a longtemps qu’on avait pas vu autant de reines offrir des performances mémorables et d’autres se planter aussi fort au légendaire Snatch Game. La saison 18 de RuPaul’s Drag Race a fait du bien aux fans de la première heure avec ce huitième épisode. Attention : divulgâcheurs à venir!

Au lendemain de l’élimination de Vita et de la victoire revanche de Myke Meeks, la reine mère est venue dans l’atelier pour annoncer une twist qui a déstabilisée plusieurs concurrentes : le fameux défi du Snatch Game sera transformé en dating show inspiré de la téléréalité Love Island.

Trêve de bavardage, plongeons directement au cœur de cet épisode dédié à la personnification et à l’improvisation. Dans la première partie, Athena, Jane, Mia, Nini et Darlene était réunies sur le plateau.

Athena, qui avait prévu nous offrir une version parlante de Charlie Chaplin homosexuel, s’est ravisée en écoutant le conseil de RuPaul qui l’encourageait à s’inspirer de ses racines. Ainsi, elle a joué Greta, l’équivalent d’une housewife grecque avec un amour évident pour son personnage très sympathique.

On avait bien sûr de grandes attentes envers Jane Don’t qui s’est attaquée à l’iconique Truman Capote avec un talent évident pour la comédie physique, un petit côté baveux, une capacité à raconter des histoires et à nous faire rigoler.

Dommage qu’elle ait pris le plancher aux côtés de Nini Coco, qu’on admirait davantage pour ses looks et certaines de ses performances que pour son humour. Pourtant, sa formidable personnification de Sir David Attenborough nous a conquis dès les premières secondes. En jouant un vieux monsieur coquin qui annonce la fin du monde et qui veut s’amuser, Nini nous a offert une prestation pleine de contrastes, d’éclats de rire et de surprises.

En contrepartie, Darlene est passée sous le radar. Si sa Mère Noël était plus grande que nature, comme il fallait s’y attendre avec la charismatique reine, on a senti que son interprétation de femme irritée l’éloignait de l’énergie nécessaire pour nous faire ricaner. Par-dessus le marché, elle est sortie de son personnage en se laissant divertir par ses collègues.

Cela dit, elle n’était pas la pire! Mia Starr a eu l’étrange idée de personnifier le spectre Bloody Mary. Non seulement elle n’était pas drôle, mais elle était complètement tétanisée.

La deuxième partie a réuni Kenya, Myke, Juicy et Discord.

Parlons d’abord des déceptions de la soirée. Pendant que Juicy Love Dion se ridiculisait en tentant de jouer Jojo Siwa, Kenya Pleaser s’est transformée en magnifique Lizzo, avant d’être malaisante et de nous offrir des blagues sexu du désespoir. De toute évidence, faire du lipsync sur Lizzo ne prépare pas à la personnifier…

Heureusement, cette portion du défi a été sauvée par Myke Meeks en Drew Barrymore : drôle, attachante, adorable. Les adjectifs nous manquent pour exprimer notre appréciation.

N’oublions pas la surprise de la soirée, Discord Addams, qui a mis de côté son esthétique sombre pour jouer un pape très homosexuel, allumé, drôle et absolument imprévisible. Pour la première fois de la saison, on est en train de tomber sous son charme.

CATEGORY IS : « 80s ladies »

Devant RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley et la grande Brooke Shields, dont Juicy ignorait tout de l’existence, les reines devaient faire honneur à plusieurs femmes qui ont marqué les années 1980.

Athena Dion a ouvert le bal en Joan Collins avec une robe-pantalon à froufrous dorés qui avait de la gueule.

Jane Don’t était mignonne dans sa robe rouge et sa perruque haute, style Kate Pierson du groupe The B-52’s.

Mia Starr n’a jamais été aussi belle qu’en paradant sous les traits de Prince.

Nini était absolument réjouissante en Cindy Lauper.

Darlene était jolie en Dolly Parton avec une longue robe blanche et des épaulettes surdimensionnées.

Kenya a échoué son hommage à Chaka Khan en portant une robe grise basique et triste.

Myke a offert une Olivia Newton-John réjouissante, même si ses souliers n’étaient pas assez drag.

Juicy a fait vibrer la communauté cubaine en présentant un magnifique clin d’œil à Celia Cruiz.

Puis, Discord a surpris une fois de plus en Reba McEntire colorée et détendue.

RÉSULTATS

Après avoir sauvé Athena, Darlene et Discord, RuPaul a fait gagner la divine Nini Coco, avant d’envoyer Mia et Kenya en lipsync sur la chanson Head Over Heels (The Go-Go’s).

Les deux reines ont tout donné, mais la drôlerie de Kenya l’a sauvée. Bye, bye Mia Starr!