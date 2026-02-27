Chenin blanc

Bolland Cellar, WO Western Cape (Afrique du Sud) 2025

Code SAQ : 15526996 — 14,65 $

Un chenin blanc avec, lui aussi, des petits airs de sauvignon blanc de la Loire : ça sent l’herbacé (un peu la coriandre) et la pelure de poire. La bouche est très savoureuse, avec des notes de pesto, de poire et une touche de miel. C’est sec comme vin blanc, mais il a une certaine texture légèrement crémeuse. C’est persistant et agréable en finale, toujours sur cette impression de poire mûre et de pesto. Ça fait un agréable apéro, mais c’est un vin pour la table, avec des fettuccine aux épinards Alfredo, une quiche aux poireaux, une truite amandine ou une salade de thon. Belle aubaine à moins de 15 $.