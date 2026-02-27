Vendredi, 27 février 2026
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsChenin blanc
    Alcools

    Chenin blanc

    Chenin blanc
    Bolland Cellar, WO Western Cape (Afrique du Sud) 2025
    Code SAQ : 15526996 — 14,65 $

    Un chenin blanc avec, lui aussi, des petits airs de sauvignon blanc de la Loire : ça sent l’herbacé (un peu la coriandre) et la pelure de poire. La bouche est très savoureuse, avec des notes de pesto, de poire et une touche de miel. C’est sec comme vin blanc, mais il a une certaine texture légèrement crémeuse. C’est persistant et agréable en finale, toujours sur cette impression de poire mûre et de pesto. Ça fait un agréable apéro, mais c’est un vin pour la table, avec des fettuccine aux épinards Alfredo, une quiche aux poireaux, une truite amandine ou une salade de thon. Belle aubaine à moins de 15 $.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES
    The Vampire Lestat

    Montréal au cœur de la série The Vampire Lestat (Le vampire...

    Château de Vaurenard