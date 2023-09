LA RÉSISTANCE

LES VIGNERONS DE L’ENCLAVE, AOP CÔTES-DU-RHÔNE (FRANCE) 2021

Code SAQ : 14533001 | 17,25$

Un côtes-du-rhône rouge combo de luxe : bio, végane et nature. C’est un vin sans soufre ajouté, mais qui a bien traversé l’Atlantique. C’est un brin étable au nez, mais une étable propre, au moins. Ses notes de cuir sont séduisantes. C’est un assemblage syrah grenache noir, donc en bouche les notes poivrées et fruitées en font un super compagnon de table. Les fruits noirs sont bien présents et les tannins, légèrement rustiques, plaisamment intégrés. Il saura assurément raccrocher un sourire, au milieu d’une semaine chargée.