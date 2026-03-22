L’acteur porno gai Seth Peterson meurt à 28 ans

L’acteur de films pour adultes Seth Peterson est décédé à l’âge de 28 ans, a annoncé le 21 mars son fiancé, Cyrus Stark, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« C’est avec le cœur lourd que j’annonce le décès de mon fiancé et meilleur ami Seth. Je suis sans mots, le cœur brisé », a-t-il écrit dans une publication diffusée sur le compte X de l’acteur. Aucune cause de décès n’a été rendue publique pour le moment.

Cyrus Stark et Seth Peterson en janvier 2025 à Las Vegas

Figure montante de l’industrie du divertissement pour adultes au début des années 2020, Seth Peterson s’était rapidement fait un nom grâce à ses collaborations avec Helix Studios, avant d’élargir sa carrière à d’autres plateformes. En quelques années seulement, il était passé du statut de recrue prometteuse à celui de vedette reconnue, récoltant au passage plusieurs nominations dans l’industrie.

Au-delà de sa présence à l’écran, Peterson était apprécié pour son charisme et sa capacité à créer un lien avec le public. Plusieurs collègues et admirateurs ont souligné, dans les heures suivant l’annonce de son décès, sa gentillesse, son professionnalisme et son authenticité.

La nouvelle de sa disparition prématurée a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, où fans, collaborateurs et proches lui ont rendu hommage. Une campagne de sociofinancement a également été mise sur pied afin de contribuer aux frais funéraires.

Seth Peterson laisse derrière lui le souvenir d’un artiste talentueux dont la carrière, bien que brève, aura marqué l’industrie et son public.