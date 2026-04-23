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    Alcools

    Dona Paula Altitude Series 1350

    Vina Dona Paula, IG Valle de Uco
    (Mendoza, Argentine), 2024 Code SAQ : 15447180 / 21,95 $

    Un cabernet franc de montagne, avec du malbec et un peu de casavechia, vendangés à la main et irrigués avec l’eau de la fonte des neiges. Longtemps, je n’ai vraiment pas aimé le cabernet franc. Mais, maintenant, on dirait qu’avec le réchauffement climatique, c’est un cépage qui s’épanouit et qui peut donner des vins avec plein de personnalité, très polyvalents à table. Ça sent bon le terreau, le crayon à mine, la violette et un peu le clou de girofle. En bouche, c’est encore du bonheur. Il y a de la framboise mûre, du poivron rouge ou orange, un très léger côté de muscade et de chocolat au lait, avec une bonne sensation boisée en finale. Il s’agit d’un vin sec, mais tout en rondeur, très soyeux et très plaisant jusqu’à la dernière seconde. Pour le prix, chapeau ! Bel accompagnement pour du magret de canard, des légumes racines, ou une poêlée de champignons sauvages. Servir légèrement rafraîchi, c’est encore meilleur.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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