Tiger Horse vieilles vignes de cinsault

Boutinot Wines, WO Western Cape (Afrique du Sud) 2024

Code SAQ : 14221488 16,45$

Issu de vignes de 60 ans, ce rouge est très polyvalent. Nez de violette et cerise rouge. En bouche, très fruité, avec une touche de fines herbes et de poivre concassé. Servi rafraîchi, c’est un excellent rouge estival. Il accompagne aussi bien des sautés asiatiques, des sashimis de thon, du magret de canard ou de la dinde aux atocas. Non boisé, ni corsé, mais quand même 14 % d’alcool — donc pas du Kool-Aid! C’est considéré comme un vin végane. L’adjectif clé : juteux. J’ai bien aimé!