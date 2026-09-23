À OD Panamá, la bisexualité d’Alexis bouscule les règles du jeu

En parlant ouvertement de son attirance pour les femmes et les hommes, Alexis offre une rare visibilité à la bisexualité masculine dans la téléréalité québécoise. Mais sa présence soulève aussi une question : Occupation Double, toujours largement construit autour de la séduction entre gars et filles, saurait-il s’adapter si une attirance naissait entre deux candidats?

Il aura suffi d’une conversation entre colocs dans une cuisine pour créer l’un des moments marquants des premières semaines d’Occupation Double Panamá. Dans l’épisode diffusé le dimanche 20 septembre (et disponible sur Crave), Alexis raconte avoir assisté au festival LASSO avant son entrée à Occupation Double, mais également à la Fierté. Ce dernier mot fait réagir Billy, qui lui demande alors s’il est attiré par les hommes comme par les femmes. Alexis ne se défile pas.

Celui que la production présente comme un chargé de projet en construction de 28 ans, originaire de Varennes, parle simplement de sa bisexualité. Dans un autre segment, il explique avec humour que « Funkylexi », le surnom donné à son côté plus flamboyant, pourrait se décliner à « 75 % aux femmes, 25 % aux hommes ».

Une façon toute personnelle de décrire son attirance qui rappelle qu’être bisexuel ne signifie pas nécessairement être attiré de façon égale par les hommes et les femmes. Dans une entrevue accordée récemment à Fugues, le sexologue et sociologue Martin Blais, professeur titulaire de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l’UQAM, rappelait justement que la bisexualité « n’est pas une opération mathématique ».

« Ça change absolument rien »

Mais le moment le plus révélateur de la séquence n’est peut-être pas l’annonce d’Alexis. C’est la réaction de Billy. « Que tu sois aux hommes ou aux femmes, tu vas rester mon chum big, ça change absolument rien », lui lance son colocataire.

Une réponse toute simple qui prend néanmoins une certaine importance dans un univers comme celui d’Occupation Double, où les codes de la séduction et de la masculinité occupent une place considérable. Alexis parle ensuite de sa sensibilité et de sa capacité à être vulnérable et proche de ses émotions. Visiblement ému, il explique être fier de lui et touché de constater que cette partie de sa personnalité est bien accueillie dans l’aventure.

La séquence a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions favorables sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes saluant autant son ouverture sur sa bisexualité que sa vulnérabilité.

Une première masculine à OD?

Alexis est-il le premier homme ouvertement bisexuel de l’histoire d’Occupation Double? Tout porte à le croire, même si Fugues n’a pas trouvé de confirmation officielle de la production permettant de l’affirmer catégoriquement pour l’ensemble des 20 saisons de l’émission.

La diversité sexuelle et de genre n’est toutefois pas nouvelle dans l’univers d’OD, mais sa visibilité a jusqu’ici surtout été portée par des femmes. En 2017, à Occupation Double Bali, Jessie Nadeau avait ouvertement parlé de sa pansexualité. Un an plus tard, dans une entrevue accordée à Fugues, elle expliquait avoir volontairement choisi d’en parler parce qu’elle trouvait l’émission « vraiment hétéronormative » et souhaitait contribuer à briser certains stéréotypes. Elle racontait également avoir reçu des messages de jeunes pour qui sa présence à la télévision avait facilité des discussions avec leurs parents, et parfois même un coming out.

D’autres candidates ont ensuite contribué à élargir cette représentation. En 2019, Khate Lessard devenait la première femme trans à participer à l’émission. En 2022, Ally rejoignait à son tour OD Martinique, devenant la deuxième participante trans de son histoire.

La présence d’Alexis introduit toutefois quelque chose qui était demeuré pratiquement invisible jusqu’ici: la bisexualité masculine.

Les hommes bisexuels, encore peu visibles

Le moment arrive d’ailleurs à une période particulièrement appropriée. Ce 23 septembre marque la Journée de la visibilité bisexuelle et Fugues a consacré cette année un dossier aux réalités des personnes bisexuelles.

Bien qu’elles représentent une part importante des populations LGBTQ+, les personnes bisexuelles demeurent souvent peu visibles. Leur orientation peut notamment être effacée selon la personne avec laquelle elles sont en relation : un homme bisexuel en couple avec une femme sera facilement présumé hétérosexuel; avec un homme, il pourra être présumé gai. À cela s’ajoutent des préjugés tenaces : la bisexualité serait une phase, une indécision, une incapacité à « choisir son camp », voire la manifestation d’un besoin d’avoir simultanément des partenaires de plusieurs genres.

Alexis oppose, modestement, une autre image à ces stéréotypes. Il n’arrive d’ailleurs pas à OD Panamá comme « le candidat bisexuel ». Sa présentation officielle le décrivait comme un homme sportif, aventurier, sensible et à la recherche d’une connexion. C’est au fil de l’aventure que cette autre facette de son identité est simplement apparue.

Et du côté des candidates?

Une question demeure pour l’instant sans réponse : comment cette bisexualité sera-t-elle reçue par les candidates susceptibles de s’intéresser à Alexis? Il est encore beaucoup trop tôt pour le savoir.

Jusqu’ici, c’est surtout la réaction bienveillante de Billy et celle, largement favorable, du public qui ont retenu l’attention. Mais Occupation Double demeure une émission de rencontres, et la perception d’un éventuel partenaire devient forcément une composante du jeu. Or, certains préjugés envers les hommes bisexuels apparaissent précisément dans le contexte amoureux : ils seraient moins susceptibles d’être fidèles, auraient constamment besoin de partenaires des deux sexes ou ne pourraient être pleinement satisfaits dans une relation avec une femme. Autant d’idées reçues qui confondent orientation sexuelle, désir et comportement amoureux.

Rien ne permet de présumer de la réaction des candidates. Peut-être que la bisexualité d’Alexis ne représentera aucun enjeu pour celles qui pourraient être attirées par lui — ce qui serait en soi révélateur d’une certaine évolution des mentalités. Mais il sera intéressant d’observer si l’aisance manifestée envers un ami bisexuel se transpose aussi lorsqu’il s’agit d’envisager un homme bisexuel comme partenaire amoureux.

Et si Alexis était attiré par… un gars?

La présence d’Alexis soulève une autre possibilité, beaucoup plus intrigante pour le format même d’Occupation Double. Puisqu’il est attiré par les femmes et les hommes, que se passerait-il si l’un des autres candidats lui plaisait? Et si cette attirance était réciproque?

Rien ne permet actuellement d’affirmer qu’Alexis éprouve une attirance pour un autre gars de l’aventure, encore moins qu’un autre candidat soit attiré par lui. Mais la possibilité existe en théorie et met en lumière les limites d’un concept organisé autour d’une séparation très nette entre « les gars » et « les filles ». Depuis ses débuts, la mécanique d’Occupation Double repose essentiellement sur un principe : les hommes rencontrent et séduisent les femmes, et vice versa. Mais que ferait OD si deux hommes développaient réellement une attirance l’un pour l’autre? Leur permettrait-on d’explorer cette relation? Pourraient-ils avoir une date, former un couple dans le jeu? Les règles pourraient-elles s’adapter en cours d’aventure? La fameuse « maison des gars » prendrait alors une tout autre signification.

Accepter la bisexualité ou lui faire une véritable place?

C’est là que se situe peut-être le véritable enjeu. Occupation Double peut accueillir un candidat bisexuel et lui permettre de parler ouvertement de son orientation. Mais accueillir la bisexualité et construire un jeu permettant réellement de la vivre sont deux choses différentes.

Si Alexis ne développe d’attirance que pour des candidates, la mécanique habituelle de l’émission ne sera aucunement perturbée. Sa bisexualité sera visible, mais sans incidence réelle sur le fonctionnement du jeu.

Si, à l’inverse, une attirance réciproque naissait entre lui et un autre candidat, la production devrait décider si son format peut s’adapter à la réalité d’un participant plutôt que de demander implicitement au participant de s’adapter au format.

En 2018, Jessie Nadeau soulignait déjà dans Fugues le caractère très hétéronormatif d’Occupation Double. Huit ans plus tard, un homme peut parler tranquillement de sa bisexualité dans la maison des gars et recevoir immédiatement le soutien de son colocataire. Le chemin parcouru est réel. Reste à voir si la mécanique du jeu est capable de parcourir le reste du chemin.

La force de la banalité

En attendant, il serait facile de transformer la séquence en « grand coming out d’OD ». Ce serait peut-être passer à côté de ce qui la rend justement intéressante. Alexis ne semble pas avoir voulu prononcer un discours sur la bisexualité ni devenir le porte-parole de qui que ce soit. Une conversation entre deux gars l’amène simplement à parler d’une partie de lui-même. Son ami l’écoute, lui dit que cela ne change rien entre eux, puis la vie continue.

Cette banalité constitue peut-être précisément une forme de progrès. Parce que la visibilité LGBTQ+ à la télévision ne passe pas uniquement par les grandes déclarations ou les premières historiques. Elle passe aussi par la possibilité pour un homme de dire qu’il est attiré par les femmes et par les hommes sans que son orientation sexuelle efface tout le reste de sa personnalité.

Mais dans une émission où l’amour, le désir et la séduction constituent littéralement les règles du jeu, la présence d’un homme ouvertement bisexuel pose désormais une question toute simple : jusqu’où Occupation Double est-il prêt à laisser jouer toutes les possibilités?