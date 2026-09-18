JD Vance se moque de Talarico pour sa drag préférée… mais d’anciennes photos du vice-président refont surface

Il n’aura fallu que quelques secondes à James Talarico pour nommer sa drag queen texane préférée : Alyssa Edwards, vedette de RuPaul’s Drag Race. Une réponse anodine devenue matière à controverse politique aux États-Unis, alors que plusieurs républicains, dont le vice-président JD Vance, s’en sont emparés pour attaquer le candidat démocrate au Sénat. Mais la réaction de Vance a rapidement provoqué un retour de balancier : des internautes ont ressorti des photos le montrant lui-même, durant ses années à Yale, portant une perruque blonde et des vêtements féminins.

La scène se déroule lors d’un récent événement électoral de James Talarico, candidat démocrate au Sénat américain au Texas. Un participant l’aborde et lui demande qui est sa drag queen texane préférée.

« Oh, mon Dieu. Probablement Alyssa Edwards », répond immédiatement Talarico.

L’échange dure moins de dix secondes, mais la séquence est rapidement relayée par le compte RNC Research, associé au Parti républicain, puis reprise par plusieurs médias et personnalités conservatrices. Fox News lui consacre notamment un reportage en insistant sur le fait qu’Alyssa Edwards travaille avec de jeunes danseurs et s’est prononcée en faveur de la présence du drag dans certains événements destinés aux jeunes.

Le vice-président JD Vance s’est lui aussi invité dans la controverse en repartageant la vidéo sur X, accompagnée simplement d’une photo de lui affichant une expression désapprobatrice.

Alyssa Edwards, une vedette texane du drag

Le choix de Talarico n’a pourtant rien de particulièrement obscur. Alyssa Edwards, personnage créé par Justin Dwayne Lee Johnson, est probablement l’une des drag queens texanes les plus connues aux États-Unis. Originaire de Mesquite, dans la région de Dallas, elle s’est fait connaître internationalement grâce à la cinquième saison de RuPaul’s Drag Race, puis à RuPaul’s Drag Race All Stars 2.

Elle dirige également le Beyond Belief Dance Company, une école de danse de Mesquite dont le quotidien avait fait l’objet de la téléréalité documentaire Dancing Queen sur Netflix.

Alyssa Edwards s’est aussi exprimée publiquement à plusieurs reprises sur les enjeux LGBTQ+ et sur la place du drag au Texas. La réponse spontanée de Talarico n’est d’ailleurs pas totalement surprenante : en 2023, le politicien démocrate avait déjà déclaré que le Texas comptait certaines des meilleures drag queens du pays.

Quand les anciennes photos de JD Vance refont surface

La tentative de Vance de tourner la réponse de Talarico en dérision a toutefois rapidement donné lieu à une autre conversation sur les réseaux sociaux.

Des internautes ont ressorti des photos de JD Vance prises lorsqu’il étudiait à la faculté de droit de l’Université Yale. On y voit celui qui allait devenir vice-président des États-Unis portant notamment une perruque blonde et des vêtements féminins lors d’une fête.

Ces images avaient largement circulé en août 2024, alors que Vance était candidat républicain à la vice-présidence. Selon les informations publiées à l’époque, elles provenaient d’une personne ayant fréquenté Yale avec lui. L’équipe de Vance n’avait pas contesté publiquement leur authenticité.

Le contraste n’a évidemment pas échappé aux internautes, qui ont multiplié les réponses humoristiques sous la publication du vice-président, plusieurs lui rappelant ses propres expérimentations vestimentaires de jeunesse.

Il faut néanmoins distinguer les deux situations. Les photos de Vance semblent montrer un déguisement porté lors d’une fête universitaire; elles ne permettent pas d’affirmer qu’il pratiquait le drag comme forme artistique. Elles prennent toutefois une résonance particulière lorsque le vice-président utilise aujourd’hui l’intérêt d’un adversaire politique pour une artiste drag comme moyen de le tourner en dérision.

Le drag, une nouvelle fois transformé en enjeu électoral

L’épisode dépasse rapidement la simple question de savoir quelle drag queen préfère James Talarico.

Sa réponse est devenue un nouvel angle d’attaque dans une campagne sénatoriale texane où les questions LGBTQ+, et particulièrement les enjeux touchant les personnes trans et les performances drag, occupent une place importante.

Des responsables républicains ont présenté la réponse de Talarico comme une illustration de positions qu’ils jugent trop progressistes pour le Texas. Le candidat démocrate avait déjà été pris à partie pour des déclarations antérieures sur le genre et pour son soutien aux communautés LGBTQ+.

L’épisode survient d’ailleurs alors que Talarico lui-même a récemment nuancé certaines de ses positions sur les enjeux trans. Il a notamment déclaré être opposé à la participation des athlètes trans aux compétitions sportives féminines et aux chirurgies d’affirmation de genre pour les mineurs, des déclarations qui lui ont valu des critiques de la part de certaines personnes trans et de militants LGBTQ+ du Texas.

Dans ce contexte hautement polarisé, une question qui aurait pu se limiter à un clin d’œil à la culture populaire s’est donc retrouvée propulsée au cœur de la campagne électorale.

Et Alyssa Edwards, sans avoir demandé à participer au débat, se retrouve elle aussi sous les projecteurs. La drag queen a réagi favorablement à la déclaration de Talarico et l’a remercié publiquement pour son soutien.

Quant aux anciennes photos de JD Vance, elles rappellent surtout à quel point, dans une campagne électorale américaine où le drag demeure régulièrement utilisé comme marqueur dans les affrontements culturels, les archives d’Internet peuvent parfois donner une tout autre tournure à une attaque politique.