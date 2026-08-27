15e Festival Phénomena Montréal se laisse gagner par l’extravagance

Cette année, Phénomena célèbre doublement : 15 ans d’indiscipline artistique et l’arrivée d’une nouvelle direction générale et artistique. Après le départ de sa fondatrice D. Kimm, le festival ouvre un nouveau chapitre sous la direction de Gaétan Paré.

« Pour cette première édition, pas question de faire table rase. Je souhaite préserver l’ADN du festival, sa liberté, son indiscipline, son goût de l’étrangeté et des rencontres. Mais aussi aller là où les marges se fabriquent, se déplacent et se rencontrent aujourd’hui.»

La curiosité traverse cette première programmation de la nouvelle direction. Curiosité pour les formes qui résistent aux catégories, pour les pratiques et les imaginaires qui ne se rencontrent pas nécessairement. Une curiosité qui cherche le frottement, accepte l’inconfort et n’oublie jamais le plaisir.

De ces frottements émerge une programmation queer, féministe et indisciplinée : La très attendue 5e Parade Phénoménale, lancera les festivités, le 3 octobre prochain. Extravagante et poétique, la parade est une fête collective où l’étrange descend dans la rue et où tout le monde est invité à prendre part au spectacle. Phénomena poursuivra égalementson important travail avec les communautés sourdes avec LSQ en cabaret, une soirée entièrement sourde et accessible aux entendants, réalisée en collaboration avec l’Agence S, une agence artistique représentant des artistes sourd·es, et coproduite avec le MAI – Montréal, arts interculturels.

À la Sala Rossa, l’iconique Cabaret DADA revient sous le titre Échec et DADA : une célébration de ce qui rate, s’effondre ou refuse de fonctionner comme prévu, animée par le duo Pleurez dans’ douche : Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle. Au Cabaret féministe pas gentil du tout, Debbie Lynch-White et Emna Achour seront notamment de la partie. Un cabaret qui ne cherchera surtout pas à plaire : la colère féministe y sera libre et sans excuses.

Pour clore cette édition anniversaire le 22 octobre, nous danserons avec Marie Davidson au Club Soda pour la toute dernière performance live de la tournée de son album City of Clowns. Une 15e édition pensée comme une fête et un passage : célébrer l’héritage de Phénomena tout en ouvrant grand la porte à ce qui vient.

INFOS | La grille horaire complète jour par jour et les détails seront bientôt

ajoutés sur le site Internet de la compagnie Les Filles électriques.

https://electriques.ca