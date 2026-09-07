Après 50 ans, une sexualité différente… mais toujours épanouissante

Baisse de libido, érections moins spontanées, changements dans l’endurance : le passage de la cinquantaine peut transformer la sexualité des hommes gais et bisexuels. Mais vieillir ne signifie certainement pas renoncer au plaisir. Cette période peut même devenir l’occasion de revoir sa conception du sexe, de mieux connaître son corps et d’explorer de nouvelles façons de prendre son pied.

Le corps change avec l’âge, et la sexualité n’y échappe pas. À partir de la cinquantaine, certains hommes constatent une diminution de leur endurance, une libido moins constante ou des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection. Ces transformations peuvent être physiques ou psychologiques et, le plus souvent, plusieurs facteurs s’entrecroisent.

Pour les hommes gais, bisexuels et queer, elles ne devraient toutefois pas être interprétées comme le début de la fin de leur vie sexuelle. Elles invitent plutôt à être davantage à l’écoute de son corps et, au besoin, à adapter ses habitudes.

Quand la testostérone diminue

Contrairement à la chute relativement rapide des œstrogènes associée à la ménopause, la diminution de la testostérone chez les hommes est généralement progressive. Elle commence autour de la quarantaine et peut devenir plus perceptible dans la cinquantaine.

La sexologue Suzannah Weiss explique que les problèmes de santé sexuelle les plus fréquemment rencontrés après 50 ans comprennent la dysfonction érectile et une baisse de libido, qui peuvent notamment être associées à une diminution de la testostérone. Des difficultés d’éjaculation — précoce ou retardée — ainsi que l’augmentation du volume de la prostate peuvent également entraîner de l’inconfort, voire des douleurs lors de l’éjaculation.

Mais la testostérone n’explique pas tout. La santé cardiovasculaire, le diabète, la qualité du sommeil, le stress, la consommation d’alcool, la santé psychologique et certains médicaments, notamment des antidépresseurs de la famille des ISRS, peuvent aussi avoir une incidence importante sur la sexualité.

Voilà pourquoi une modification soudaine ou importante de la fonction sexuelle mérite parfois d’être considérée comme un signal envoyé par le corps plutôt que comme une conséquence inévitable du vieillissement.

La santé sexuelle, reflet de la santé globale

Juan Rivera, directeur et défenseur de la santé préventive à CAN Community Health, en Floride, constate que trop d’hommes acceptent les transformations de leur sexualité comme quelque chose d’inévitable avec l’âge, alors qu’elles peuvent révéler d’autres changements dans leur état de santé.

Il propose de considérer ces transformations comme de l’information sur notre corps plutôt que comme un échec. La sexualité peut évoluer en vieillissant sans pour autant disparaître.

Un bilan médical peut donc constituer un excellent point de départ lorsqu’un changement devient préoccupant. Suzanne Noble, animatrice du balado Sex Advice for Seniors, insiste elle aussi sur l’importance de dépasser la honte et de ne pas ignorer les problèmes sexuels. Consulter un professionnel et prendre soin de sa santé générale peuvent faire une réelle différence.

Activité physique, alimentation équilibrée, sommeil adéquat, gestion du stress ainsi que bilans médicaux réguliers contribuent à préserver la santé générale et, par ricochet, la santé sexuelle. Pour les hommes gais et bisexuels sexuellement actifs, les dépistages réguliers du VIH, des autres ITSS et des hépatites demeurent également importants.

Repenser ce qu’on appelle « faire l’amour »

Et si l’un des principaux obstacles à une sexualité satisfaisante après 50 ans était simplement l’idée qu’on se fait du « vrai sexe »?

Une érection moins ferme ou une endurance moindre ne signifie pas que le plaisir doit disparaître. Suzannah Weiss suggère d’élargir sa définition de la sexualité. Préliminaires, sexe oral, masturbation mutuelle, stimulation manuelle, caresses et exploration de l’ensemble du corps peuvent prendre davantage de place.

Cette approche permet aussi de réduire la pression de performance et l’importance accordée à la pénétration. Avec l’âge, la sexualité peut devenir moins centrée sur les organes génitaux et davantage sur l’ensemble des sensations corporelles. Plutôt que de chercher à reproduire exactement les rapports sexuels de ses 25 ans, pourquoi ne pas découvrir ce qui procure du plaisir aujourd’hui?

Parler de sexe, encore et encore

La communication est importante à tout âge, mais elle peut devenir encore plus précieuse lorsque le corps et les désirs évoluent.

Parler de ce qu’on aime, de ce qui fonctionne moins bien et de ce qu’on aimerait essayer permet notamment d’éviter que certains changements physiques soient interprétés comme un manque de désir ou d’intérêt envers son partenaire.

Pour Suzanne Noble, la capacité à parler ouvertement de sexualité aide justement à traverser les difficultés qui peuvent survenir. Et la conversation ne devrait pas uniquement porter sur ce qui ne fonctionne plus. Elle peut aussi devenir l’occasion de parler de fantasmes, de nouvelles pratiques ou de choses qu’on n’avait jamais osé essayer.

Après des décennies de vie sexuelle, on pourrait croire qu’on sait exactement ce qu’on aime. Pourtant, les goûts évoluent eux aussi.

Expérimenter plutôt que performer

La cinquantaine peut donc être un excellent moment pour sortir de ses habitudes. Jeux érotiques, partage de fantasmes, nouvelles pratiques, exercices de connexion avec son partenaire, ralentissement volontaire du rythme : il ne s’agit pas de retrouver exactement la sexualité de sa jeunesse, mais d’en construire une qui correspond au corps et aux envies d’aujourd’hui.

Ce changement de perspective peut transformer ce qui semblait d’abord être une limitation en occasion de découverte.

La spontanéité peut également prendre une autre forme. À 25 ans, l’excitation pouvait parfois surgir presque instantanément. Quelques décennies plus tard, le corps peut avoir besoin de davantage de temps. Cela ne signifie pas qu’il répond moins bien au plaisir, mais simplement qu’il peut nécessiter une période d’excitation plus longue.

La masturbation mutuelle peut alors devenir un excellent préliminaire, tout comme les massages sensuels, l’érotisme audio ou la pornographie éthique. L’objectif est surtout de laisser le temps à l’excitation de s’installer plutôt que d’exiger de son corps qu’il réagisse immédiatement.

Les jouets peuvent devenir de précieux alliés

Les accessoires sexuels peuvent aussi aider à composer avec certains changements physiques. Anneaux péniens, vibrateurs et autres jouets permettent de varier les sensations et peuvent faciliter la stimulation.

Ils peuvent également aider à sortir d’une conception de la sexualité où l’érection devient la mesure principale de la réussite d’un rapport sexuel. Le plaisir ne dépend pas uniquement de la rigidité d’un pénis, et découvrir d’autres formes de stimulation peut enlever beaucoup de pression.

En présence d’une dysfonction érectile persistante, les accessoires ne remplacent toutefois pas une consultation médicale. Ils peuvent accompagner une démarche visant à retrouver une sexualité satisfaisante pendant qu’un professionnel de la santé cherche à déterminer les causes du problème.

Le lubrifiant devient encore plus important

On ne le répétera jamais assez : le lubrifiant est un allié du plaisir. Et avec l’âge, son utilisation peut devenir encore plus pertinente.

Une bonne lubrification réduit les inconforts et les risques de microlésions pendant les relations sexuelles. Ces petites lésions peuvent notamment faciliter la transmission de certaines ITSS. Le lubrifiant ne constitue donc pas seulement un accessoire destiné à augmenter le confort : il fait également partie d’une approche plus globale de réduction des risques.

Et le plancher pelvien?

La physiothérapie du plancher pelvien n’est pas réservée aux femmes. Elle peut notamment être utile chez les hommes et les personnes trans en présence de douleurs sexuelles ou de certaines difficultés orgasmiques.

Pour les personnes trans de plus de 50 ans qui suivent une hormonothérapie, l’apparition de changements sexuels ou de douleurs mérite également d’être abordée avec le professionnel responsable des soins d’affirmation de genre. Une adaptation du traitement hormonal ou l’évaluation d’autres facteurs physiques peut parfois être envisagée.

Vieillir peut aussi libérer la sexualité

On parle souvent du vieillissement sexuel uniquement sous l’angle des « problèmes » : baisse de testostérone, libido fluctuante, érections capricieuses, endurance réduite. Pourtant, cette vision occulte une autre possibilité : celle d’une sexualité moins axée sur la performance et davantage tournée vers le plaisir, la communication et la découverte.

Après 50 ans, le corps demande parfois qu’on modifie le scénario. Cela ne signifie pas que le spectacle est terminé.

Prendre soin de sa santé, consulter lorsque quelque chose change, parler ouvertement avec ses partenaires et accepter d’adapter ses pratiques peuvent permettre de préserver une sexualité satisfaisante pendant de nombreuses années. Et peut-être même d’en découvrir une nouvelle version : moins pressée, moins obsédée par la performance et davantage attentive aux sensations, à l’intimité et au plaisir.

Après tout, l’expérience acquise avec les années peut aussi avoir ses avantages au lit.