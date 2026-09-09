La TOHU ouvre sa saison 2026-2027 avec deux grands rendez-vous circassiens

La rentrée s’annonce spectaculaire à la TOHU. Après une édition estivale de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, le temple montréalais des arts du cirque lance sa saison 2026-2027 avec une programmation qui fait la part belle au cirque contemporain. Parmi les rendez-vous à surveiller cet automne, deux spectacles se distinguent particulièrement : WOLF, de la compagnie australienne Circa, et iD ÉVOLUTION, la nouvelle création du Cirque Éloize.

WOLF : redevenir sauvage

Du 7 au 11 octobre, la TOHU accueillera le retour très attendu de Circa, l’une des compagnies de cirque contemporain les plus reconnues sur la scène internationale. Pour souligner son 20e anniversaire, la compagnie australienne présente WOLF, une œuvre physique et viscérale qui s’intéresse à la part sauvage de l’être humain.

Sur scène, dix interprètes forment une véritable meute. Ils s’agrippent, bondissent, grimpent, s’équilibrent et se propulsent dans une succession de prouesses qui repoussent les limites du corps. Sous la direction artistique et la mise en scène de Yaron Lifschitz, le loup devient une métaphore de l’humain dans ce qu’il a de plus libre, instinctif et indomptable.

En deux actes contrastés, WOLF joue ainsi sur la puissance physique autant que sur la poésie. Le spectacle, créé pour les 20 ans de Circa, a déjà été salué sur plusieurs scènes internationales pour son approche audacieuse du cirque contemporain. Une expérience de 60 minutes, sans entracte, destinée aux 12 ans et plus.



iD ÉVOLUTION : la ville comme terrain de jeu

Quelques semaines plus tard, du 31 octobre au 15 novembre, ce sera au tour du Cirque Éloize de prendre possession de la salle circulaire de la TOHU avec iD ÉVOLUTION, présenté par La Presse. Pour la compagnie québécoise, il s’agit d’un retour particulièrement attendu puisque son emblématique iD avait marqué les esprits lors de son passage à la TOHU en 2012.

Créé à l’origine en 2009, iD a connu un succès international considérable, avec quelque 2 100 représentations dans 33 pays et 140 villes. Seize ans après sa création, Cirque Éloize revisite cet univers urbain pour lui donner une nouvelle énergie et rejoindre une nouvelle génération de spectateurs.

Dans iD ÉVOLUTION, la ville devient à la fois décor, personnage et terrain de jeu. Neuf interprètes combinent acrobaties, danse urbaine et disciplines circassiennes dans un spectacle où se croisent notamment trampomur, cerceau aérien, vélo trial et breakdance. Le résultat promet un mélange explosif de prouesses physiques, de musique, de poésie et d’émotions.

Mis en scène par Jeannot Painchaud, avec la collaboration du chorégraphe Elon Hoglund, le spectacle explore également les thèmes de l’identité et de la rencontre. Les corps se confrontent, se répondent et se transforment dans un univers où l’énergie urbaine côtoie une dimension profondément humaine.

Avec WOLF et iD ÉVOLUTION, la TOHU donne donc le ton à une saison qui promet d’être aussi audacieuse que spectaculaire. Deux visions du cirque contemporain, deux univers très différents, mais une même invitation à voir le corps humain autrement.



INFOS | Consultez les détails des spectacles de la programmation sur le site www.tohu.ca