Toronto veut élargir son offre de service en soutenant encore plus le centre communautaire The 519

La Ville de Toronto investit 250 000 $ pour soutenir le centre communautaire The 519, qui œuvre dans le village gai. Le financement permettra la création et la coordination d’activités et d’événements au parc Barbara Hall et visera également à aider les personnes de la communauté qui sont en situation d’itinérance.

Cet investissement va servir à rassembler les gens et à les soutenir. C’est une question de respect. Nous voulons également répondre aux besoins particuliers des personnes de la communauté, a affirmé le maire de Toronto John Tory en conférence de presse jeudi matin.

Dans un communiqué, la Ville explique que le parc Barbara Hall, adjacent au centre The 519, est un espace vert vital utilisé par les membres de la communauté, y compris des résidents, des visiteurs, des familles et des personnes sans-abris .

L’argent servira entre autres à organiser des événements de grande envergure, ainsi que des programmes tels que des ateliers d’autodéfense pour les femmes et les personnes trans et non binaires. Des ateliers, des conférences et des installations artistiques seront également prévus.

La présidente du conseil d’administration de The 519, Pam Hrick, se réjouit de l’annonce. «Ce financement nous offre la possibilité de travailler en étroite collaboration avec nos voisins, les groupes communautaires et les personnes en situation d’itinérance afin de développer des initiatives qui vont animer le parc, explique-t-elle. « Les gens se sentent plus en sécurité et se portent mieux, lorsqu’ils connaissent leurs voisins, lorsqu’ils savent où ils peuvent aller pour obtenir de l’aide… et lorsqu’ils se sentent liés aux espaces dans lesquels ils vivent», poursuit-elle

Le financement a déjà été approuvé plus tôt cette année par le conseil municipal, mais l’annonce, elle, survient en plein Mois de la Fierté. La conseillère municipale Robin Buxton Potts estime que celle-ci survient à un moment opportun : « Nous allons pouvoir nous rencontrer et nos échanges mettront de l’avant notre humanité… C’est aussi ça la Fierté. »

L’investissement s’ajoute au financement de base de l’organisme, qui a également reçu récemment une somme de 315 000 dollars pour des rénovations à son bâtiment.