Festival d’opéra de Québec, l’invitation au voyage

La 11e édition du Festival d’opéra de Québec se tiendra du 24 juillet au 4 août 2022. Une fois de plus, la proposition artistique saura plaire aux opéraphiles aguerris comme aux curieux profanes grâce à la variété des oeuvres présentées qui puisent toutes leurs racines dans la littérature. Les festivaliers seront les premiers au monde à assister à la naissance du projet Yourcenar – Une île de passions, une création du Festival Opéra de Québec, de l’Opéra de Montréal et Les Violons du Roy.



Marguerite Yourcenar – crédit photo Bernhard De Grendel

L’œuvre en deux actes, pour six solistes, chœur et orchestre, est composée sur une musique d’Éric Champagne et un livret d’Hélène Dorion et de la regrettée Marie-Claire Blais. La mise en scène est conçue par Angela Konrad, tandis que Les Violons du Roy en assureront la partie orchestrale. Inspirée de la vie et l’œuvre de Marguerite Yourcenar l’opéra met en lumière les tensions à partir desquelles s’est construite la vie de femme, de compagne et d’écrivaine de Marguerite Yourcenar.

Palais Montcalm, salle Raoul-Jobin, 28 et 30 juillet 2022 à 19 h.



C’est sur la scène de la salle Louis-Fréchette que le voyage culmine avec Faust de Gounod. Il s’agit d’une production d’envergure qu’on n’a pas vue sur cette scène depuis 25 ans. Le mythe de Faust a été maintes fois exploré, que ce soit en littérature, au théâtre ou au cinéma. Il s’agit d’une œuvre troublante qui se penche sur la condition humaine. Pour la faire vivre, Jean-François Lapointe a su rassembler une équipe exceptionnelle comptant notamment le metteur en scène Jean-Romain Vesperini ou la soprano Anne-Catherine Gillet qui se démarquent sur les grandes scènes européennes.

Grand Théâtre de Québec, salle Louis-Fréchette, 29 juillet, 2, 4 août à 19 h 30 et 31 juillet à 14 h.



L’adaptation de l’œuvre de Franz Lehàr que propose le Festival en collaboration avec Jeunesses Musicales Canada est un condensé de péripéties et de quiproquos qui transportera le spectateur dans une Europe festive où l’amour l’emporte toujours! La veuve joyeuse est une des opérettes les plus populaires jamais écrites d’après une comédie d’Henri Meilhac. Sur scène, de jeunes chanteurs de la relève, des comédiens et un pianiste.

Théâtre de La Bordée, 24, 26 et 27 juillet à 19 h 30.



Jean-François Mailloux met en musique le livret de Jean-Philippe Lavoie, d’après les contes originaux d’Hans Christian Andersen : La princesse au petit pois, La petite fille aux allumettes et Les habits neufs de l’empereur. Quatre chanteurs se distribuent neuf personnages et sont accompagnés d’un petit orchestre de chambre composé d’un quatuor à cordes, d’une flûte et d’un piano. Il s’agit d’un triptyque lyrique pour initier les plus jeunes à l’opéra et pour faire vibrer le coeur des enfants de tous âges.

Pavillon Casault, salle Henri-Gagnon, 30 juillet à 14 h, 1er et 3 août à 19 h 30.



Pour compléter le périple, le Festival propose deux événements extérieurs gratuits pour aller à la rencontre des citoyens et des touristes de Québec : une Brigade lyrique sillonnant la ville dans un char aux allures de castelet et qui s’arrête le temps de présenter de courtes prestations ainsi que Circuit Opéra, un parcours piétonnier au cœur du centre-ville pour voyager à travers le temps en revisitant des moments marquants de l’opéra à Québec à travers cinq stations lyriques étonnantes.



INFOS | 11e édition du Festival d’opéra de Québec, du 24 juillet au 4 août 2022

festivaloperaquebec.com