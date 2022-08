Le retour de Boy George & Culture Club en exclusivité à l’Amphithéâtre Cogeco

Icônes de la musique des années 80, le groupe Culture Club avec Boy George, repartent en tournée. Un seul arrêt au Canada est prévu à leur itinéraire et ce sera à Trois-Rivières, le 4 septembre. Sortez vos reliques, crêpez vos cheveux et revivez à fond l’ambiance unique des années 80.



C’est à l’Amphithéâtre Cogeco, qu’aura lieu ce spectacle en toute exclusivité au Québec. Ce n’est pas tout, le groupe de Boy George & Culture Club ne sera pas seul à performer! Vibration 80 réchauffera la scène extérieure avec un DJ set en début de soirée pour offrir une expérience 100 % à saveur des années 80. Un événement mémorable qui vous plongera certainement dans un éventail de souvenirs.

Boy George & Culture Club

Avec une carrière qui s’étend sur plus de 30 ans, le groupe a connu la célébrité internationale dans les années 1980.

Culture Club a été formé par le leader Boy George et le bassiste Mikey Craig, Jon Moss et le guitariste Roy Hay. Réalisant qu’ils avaient un chanteur irlandais travesti (George), un Britannique noir (Craig), un batteur juif (Moss) et un Anglais de souche (Hay), ils ont choisi le nom de Culture Club, en référence aux diverses origines ethniques des membres. Un groupe multiracial, avec un homme de tête ouvertement gai, Culture Club était en avance sur son temps.

Boy George et Culture Club ont provoqué une onde de choc dans le monde entier, ils ont simultanément modifié la perception de la musique, de la mode et de l’art. Ils sont notamment connus pour les chansons suivantes : Karma Chameleon et Do You Really Want to Hurt Me, qui ont été de véritables succès et que nous entendons encore aujourd’hui à la radio.

Le groupe est sans aucun doute une légende vivante avec leur leader Boy George, reconnu comme étant l’un des premiers véritables innovateurs dans le monde de la musique et de la mode, et irrévocablement, de notre époque.



Vibration 80

Présenté par Événements Vibration, avec son concept unique, Vibration 80 permet aux spectateurs de revivre la nostalgie des années 80 avec une production multimédia haute en couleur; projection sur écran géant des vidéoclips originaux de l’époque avec des moments marquants du cinéma des années 80. Le tout est produit et mixé par DJ Hugo Bass, producteur musical pour le réseau Cogeco et animé par Séb De Launière, animateur bien connu en Mauricie.



Une soirée haute en couleur

Il va sans dire que la musique des années 80 est indissociable de la danse et les discothèques de l’époque étaient florissantes. Afin de profiter pleinement de la soirée, il est possible de vous procurer des billets en admission générale qui vous donneront accès à l’avant-scène pour une expérience hors de l’ordinaire! Venez profiter de la longue fin de semaine de la fête du Travail pour nous montrer vos meilleurs pas de danse au son de Karma Karma Karma Chameleon!



