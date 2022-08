Évadez-vous à L’Hôtel 71, dans le Vieux-Québec

Niché dans le premier siège social de la Banque Nationale du Canada dans le Vieux-Québec, l’Hôtel 71 propose 60 chambres et suites contemporaines offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et le Cap Diamant. L’automne dernier, l’hôtel a été classé 3e meilleur hôtel au Canada et 1er au Québec, d’après le Readers’ Choice Awards 2021 du prestigieux Condé Nast Traveler. C’est la quatrième année consécutive que l’établissement réussissait à se glisser dans ce palmarès.



Dès votre arrivée à l’Hôtel 71, vous êtes accueilli et enveloppé dans une ambiance chaleureuse et feutrée. Le design du lobby est fait pour se reposer et pour oublier le stress pour quelque temps. Il y a de l’espace pour rencontrer vos amis autour d’un verre au bar à vin, ou bien autour d’un cocktail du bar à spiritueux pour célébrer vos bons coups ou une escapade en amoureux ou avec des amis. Évidemment, vous n’avez pas besoin d’une raison particulière pour vous détendre dans ce havre de paix.

Hotel 71 / Réception –

SITUÉ EN PLEIN CŒUR DU QUARTIER LE PLUS PRISÉ

Hotel 71 / Terrasse – crédit photo Mélanie Jean

L’Hôtel 71 charme aussi par son emplacement de choix. Situé aux abords du fleuve dans le Vieux-Port de Québec, cela vous permet de visiter la ville à pied ou à vélo. Restaurants gastronomiques, musées, centres d’interprétation, ruelles artistiques et circuits historiques : vous ne voudrez pas passer à côté du cachet européen de la capitale nationale. Séjournez au Vieux-Port et profitez-en pour sortir vous balader dans les rues à proximité de l’hôtel.

SERVICES ET INSTALLATIONS À FAIRE RÊVER

Inspirées des plus récentes tendances internationales en matière de design, les chambres présentent des détails architecturaux uniques dans un environnement apaisant. Avec leur fenestration généreuse et leur aménagement moderne au goût du jour, elles représentent l’endroit idéal pour un séjour réussi. Les douches italiennes haut de gamme ainsi que les produits d’accueil l’Occitane en Provence vous feront sentir au spa. Séjournez dans la suite Penthouse et profitez d’une terrasse privée de plus de 600 pi2 surplombant les majestueux attraits du Vieux-Québec et du Vieux-Port. La vue est à couper le souffle, et la suite est aussi luxueuse que vous pouvez vous l’imaginer.



Notez par ailleurs, que l’Hôtel 71 fait partie du réseau international Preferred Hotels & Resorts, une association d’établissements hôteliers indépendants dont les normes de qualités sont très élevées et dont le programme de récompense iPrefer donne accès à ce réseau.



LE RESTAURANT IL MATTO

Le restaurant offre une cuisine réconfortante et passionnément italienne. Les plats concoctés avec amour font plaisir des nombreux visiteurs. La carte des vins italiens en importation privée complète magnifiquement l’expérience culinaire. Pourquoi ne pas débuter avec l’un des cocktails qui font la renommée de l’établissement? Fait important à noter, la plus grande collection de grappa se trouve derrière le bar. Alors une visite s’impose naturellement pour profiter de la bonne chère, du décor et de l’ambiance festive du Il Matto.

Hotel 71 / Cellier / Restaurant Il Matto – Crédit photo Langlois

INFOS | Hôtel 71, situé au 71 Rue Saint-Pierre, Québec, QC G1K 4A4

Visitez le site Internet hotel71.ca

