Rencontre avec Walter Borden

L’acteur, poète et dramaturge canadien bien-aimé Walter Borden captive le public depuis plus d’un demi-siècle, sur des scènes à travers le pays, du Neptune Theatre à Halifax à l’emblématique Festival de Stratford et au-delà. Borden est notamment connu pour son travail avec les légendes du théâtre canadien Djanet Sears et Peter Hinton, et il s’est produit pour la dernière fois sur une scène montréalaise en 2015 au Théâtre Centaur dans la pièce de Djanet Sears The Adventures of a Black Girl in Search of God.

Originaire de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse — où il a été fêté par sa ville natale lors d’une cérémonie spéciale en aout 2022 — Borden boucle la boucle ce mois-ci alors que sa pièce autobiographique, The Last Epistle of Tightrope Time, débute au Neptune Theatre le 6 septembre. Tightrope Time est l’une des premières pièces de la littérature noire canadienne à explorer l’identité queer.

Membre de l’Ordre du Canada, Borden, aujourd’hui âgé de 80 ans, a interprété pour la première fois Tightrope Time en 1983. Dans sa dernière incarnation, il interprète 12 personnages, dans un tour de force solo qui reflète sa philosophie sur le voyage de la vie et son expérience en tant qu’homme gai noir autochtone confronté aux défis du racisme, de l’appauvrissement et de l’homophobie.

Le franc et chaleureux Borden commençait les répétitions au Neptune le matin de notre conversation. Notre entrevue a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Vous êtes l’un des 18 enfants d’une famille. Quel âge aviez-vous quand vous êtes sorti du placard ?

Je ne me souviens pas avoir été autre chose que hors du placard. Je n’ai jamais eu à sortir. C’était comme ça. Je n’ai jamais eu à en discuter, ça n’a jamais été évoqué. J’ai simplement vécu ma vie. Je n’ai jamais eu de mal à grandir en tant que personne qui est ouvertement gaie dans ma communauté. C’était aussi une indication subtile du colorisme [une hiérarchie par la couleur de la peau où, plus une personne se rapproche de la peau blanche, plus elle sera valorisée, NDLR] au sein de la communauté [noire] quand j’ai grandi : j’étais un enfant à la peau claire avec des cheveux blonds et des yeux bleus, donc on m’a accordé un statut spécial et tout ce qui pouvait faire partie de mon apparence personnelle n’a jamais été remis en cause.

Vous avez joué le crieur public dans un spectacle de Noël à l’école en sixième. Saviez-vous alors que la scène était votre vocation ?

Absolument ! Je m’en souviens clairement. Je disais mes lignes et regardais les regards sur les visages des gens dans le public. Ce que j’ai remarqué, c’est que les regards [du] public blanc étaient les mêmes que ceux du public noir. J’ai pensé à quel point il est puissant de pouvoir affecter les gens de cette façon. J’avais 11 ans et je ne réalisais pas ce qui se passait, je le sais juste avec le recul, mais c’était la première pierre angulaire.

Vous avez interprété Tightrope Time pour la première fois en 1983. Comment votre pièce solo a-t-elle évolué au fil des ans ?

Elle est passée de 6 à 12 personnages. J’étais dans ma ville natale de New Glasgow la semaine dernière, et là j’ai réalisé quelque chose de très significatif. Donc j’ajuste mon jeu aujourd’hui quand nous commençons la répétition. J’y travaille toujours jusqu’au dernier moment.

Comment est-ce de travailler avec Peter Hinton sur Tightrope Time ?

Le seul réalisateur que je voulais, c’était Peter. Depuis que nous avons travaillé ensemble à Stratford, je savais que ce dont j’avais besoin était un réalisateur gai qui a un équilibre étroit entre son côté masculin et féminin, afin [qu’il puisse] passer facilement d’un côté à l’autre parce que c’est qui je suis et c’est ce qu’il y a dans cette œuvre.

Tightrope Time devait être produite par le Centre national des Arts en 2022, mais elle a été retardée par la manifestation antivax des camionneurs à Ottawa. Le CNA va-t-il encore la mettre en scène ?

C’est le plan. Mon prochain engagement définitif est au Tarragon Theatre de Toronto pour 2024.

Vous avez rejoint la compagnie Neptune Theatre en 1972. Qu’est-ce que cela fait de revenir au Neptune 50 ans plus tard ?

J’y ai beaucoup pensé ces derniers jours. Je suis assis à l’intérieur du théâtre et je peux voir le théâtre d’origine parce que lorsqu’ils ont rénové le Neptune, ils ont conservé ce noyau. C’est comme rentrer à la maison. Je me souviens quand le Neptune était le cinéma Garrick [jusqu’en 1963] et à côté au coin de la rue se trouvait le New Service Restaurant, qui est le premier endroit où je me souviens d’être allé parce que c’était un lieu de rencontre gai sans être appelé gai. C’est là que nous trainions tous à l’époque.

Le New Service est-il l’endroit où vous avez eu votre premier baiser ?

(Rires.) Je ne pense pas !

En 2019, vous avez joué dans Lilies (Les Feluettes) de Michel Marc Bouchard au théâtre Buddies in Bad Times avec une distribution entièrement BIPOC.

C’était vraiment gratifiant parce que je suis noir autochtone. C’était aussi excitant parce qu’un acteur en particulier a immédiatement compris que j’étais un ainé et qu’il m’a toujours considéré comme un ainé au sein de la famille autochtone. C’était merveilleux parce que c’était la première fois que cela arrivait.

Étiez-vous intimidé à l’idée de jouer dans le film Gerontophilia de Bruce LaBruce ?

Pas du tout. Mais très curieux, je dois dire.

Vous avez aidé à bâtir le mouvement des droits civiques au Canada grâce à votre travail avec le Nova Scotia Project et le Black United Front. Étiez-vous membre des Black Panthers dans les années 1960 ?

Non, mais nous avons beaucoup échangé.

À Halifax en 1968, Miriam Makeba et Stokely Carmichael sont resté.e.s chez vous pendant une semaine et vous avez chanté « Pata Pata », le tube phare de Miriam, autour de votre table de cuisine.

C’est vrai !

Mon cousin Rocky Jones, qui a fondé le Nova Scotia Project, était à une conférence d’écrivains noirs à Montréal avec Stokely, Miriam et quelques autres. À Montréal, Stokely a dit à Rocky à quel point il était fatigué et Rocky lui a dit : « Pourquoi ne prenez-vous pas une semaine de congé ? Et venez vous reposer à Halifax ? » Parce qu’aucun d’entre eux n’était […] venu ici. Quand ils sont arrivés ici à l’aéroport, cela s’est soudainement transformé en un énorme truc médiatique. Nous avons eu de très nombreuses discussions autour de cette table de cuisine sur la politique, car il se passait beaucoup de choses dans les ailes est et ouest des Panthers à l’époque.

Vous avez aussi connu Odetta et Harry Belafonte.

J’ai rencontré Harry lorsque mon cousin Rocky a dirigé le développement de ce qu’ils appelaient le Programme d’année de transition (TYP) à l’Université Dalhousie, dans le cadre duquel les étudiants noirs et autochtones diplômés du secondaire [avaient] une année d’apprentissage de transition. Le TYP est entré en contact avec Harry qui se produisait en ville, alors il est venu parler à notre organisation et à un groupe d’enfants. Quand nous [avons été] seuls, nous avons parlé de son travail avec Sidney [Poitier] et des exploits qu’ils avaient eus.

Et Odetta est vraiment devenue comme une sœur. Je lui parlais tout le temps jusqu’à sa mort. Elle et Harry, ce sont des gens qui ont sacrifié leur carrière pour l’activisme. Donc, si [des personnes pouvaient] me guider de quelque manière que ce soit, parce que je savais que je devais suivre ce chemin, c’étaient Odetta et Harry. Ils m’ont fait savoir […] à quoi je pouvais — et ne pouvais pas — m’attendre.

Comment ce chemin que vous avez choisi a-t-il affecté votre vie amoureuse ?

Je sais que ce que je dois faire peut être un véritable obstacle pour quelqu’un qui pourrait être un partenaire potentiel, mais il n’y a aucun compromis sur ce que je dois faire.

Comment vous sentez-vous quand les gens vous appellent une légende vivante ? Parce que vous l’êtes, Walter.

J’essaie de comprendre ce que ce mot signifie pour diverses personnes. En fin de compte, je suppose que ce que cela signifie vraiment c’est que, d’une manière ou d’une autre, vous vivez vraiment la vie que vous fredonnez dans votre chanson intérieure.

INFOS : Walter Borden joue dans The Last Epistle of Tightrope Time au Neptune Theatre à Halifax du 6 au 25 septembre. Pour acheter des billets, visitez : neptunetheatre.com.