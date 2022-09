RÉZO célèbre haut et fort 30 ans d’actions

Fier de son implication et de son intervention auprès des communautés GBTQ+, l’organisme communautaire RÉZO souligne cette année ses 30 ans de multiples manières. L’occasion rêvée pour nous de revenir sur son histoire et sur les services d’un organisme essentiel à nos communautés.



Depuis le début des années 90, l’organisme montréalais sans but lucratif RÉZO intervient auprès des hommes gais ou bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), qu’ils soient cis ou trans. RÉZO développe et coordonne des services et activités en lien avec la prévention VIH / ITSS et la promotion de plusieurs aspects de la santé : sexuelle, mentale, physique et sociale. Au fil de ces années, ce sont plus de 150 000 interventions auprès des membres des communautés GBTQ+ et plus de 4 millions de condoms distribués.



Un peu d’histoire…

À ses tout débuts, en 1991, l’organisme était connu alors sous le nom d’Action Séro-Zéro et n’était qu’un secteur d’activité du Comité Sida Aide Montréal (C-SAM). Mais dès 1994 il est incorporé comme organisme communautaire autonome. Action Séro-Zéro se voue alors à la prévention du VIH et à la sensibilisation des hommes gais et bisexuels montréalais à la réalité du VIH. Petit à petit, l’organisme (ainsi que ses dirigeants d’alors, ses employés et bénévoles) apprend que pour augmenter l’efficacité de la prévention du VIH, il fallait analyser les facteurs sociaux qui rendaient notre communauté vulnérable face aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), dont le VIH. Et, au cours de ses premiers quinze ans d’existence, l’organisme est progressivement devenu un chef de file en ce qui concerne la prévention des ITSS et la promotion de la santé sexuelle, tant sur la scène montréalaise, québécoise que canadienne.

Affiche du projet Kominote par et pour les hommes Noirs et afro-descendants de nos communautés.



Depuis l’élargissement de son mandat, il y a une quinzaine d’année, et son changement de nom pour RÉZO, l’organisme se voue à la santé globale des hommes gais et bisexuels, et offre des services adaptés aux gens de nos communautés. Certes, la prévention de la transmission au VIH demeure une préoccupation de l’organisme, mais l’optique est qu’en se préoccupant de certains autres enjeux de la santé et du mieux-être, on peut atteindre une meilleure efficacité dans un travail de promotion de la santé et de la prévention des ITSS.



On a d’ailleurs vu récemment l’organisme prendre le leadership au niveau de la vaccination pour la variole simienne, auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, qu’ils soient cis ou trans. RÉZO par et pour les communautés d’hommes GBTQ+ RÉZO est un organisme aux multiples facettes et précurseur dans plusieurs domaines. Il a notamment collaboré sur de nombreux projets de recherche, notamment sur la PrEP. En effet, au Québec en 2019, 7 cas de VIH sur 10 sont détectés chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. RÉZO revendique pour ses communautés un accès à des stratégies efficaces de prévention, et un effort social et gouvernemental à la hauteur de cette prévalence. Avec ses valeurs fortes et sa pertinence communautaire que la pandémie n’a fait que confirmer, l’organisme continue de lutter pour aller de l’avant, aider et soutenir toujours plus ses membres au quotidien.



La question du financement communautaire

Pourtant, l’organisme communautaire fait face comme beaucoup d’autres à des enjeux

importants concernant son financement. « Le financement communautaire demeure tellement insuffisant, alors que les enjeux GBTQ+ sont immenses. Peut-on au Québec réaliser qu’investir dans la sexualité positive, dans l’éducation sur les pratiques et comportements c’est gagnant pour l’avenir ? », confie Alexandre Dumont Blais, responsable chez RÉZO. Accompagner, faire évoluer et conscientiser

Plus qu’un réseau de soutien, RÉZO aide les communautés en mettant en œuvre des actions concrètes pour briser les tabous, faire évoluer les comportements et conscientiser les esprits en faveur d’une sexualité positive et épanouissante. L’organisme leur permet également de demeurer à l’affût des enjeux qui touchent à leur santé et à leur mieux-être. Véritable pilier dans son milieu, l’organisme aborde sans tabou, mais avec bienveillance, des thématiques fortes, comme le consentement, la consommation, les violences dans les relations amoureuses et intimes, le racisme sexuel, ou encore les infections transmises sexuellement et les pratiques sexuelles.



Concrètement, RÉZO organise de nombreuses interventions dans les lieux festifs des communautés pour sensibiliser les gens à la consommation de drogues prise dans le cadre de relations intimes et faire de la prévention, bâti des ateliers de groupe, fait des interventions adaptées pour les hommes Noirs, accompagne des personnes vulnérables masculin et trans avec son programme Travail du sexe, et développe de nombreuses opérations de dépistage du VIH et des ITSS.

Tu te poses des questions sur ta consommation d’alcool ou de drogues?

Le programme PnP/Chemsex est là pour toi ! Face à l’utilisation de drogues, deux approches sont possibles. La première vise à interdire et sanctionner l’utilisation. La deuxième, nommée réduction des méfaits, s’oppose à cette idée, et vise plutôt à informer, sensibiliser et responsabiliser les consommateurs. C’est cette deuxième approche qui est mise de l’avant à RÉZO. Notre but n’est donc ni de te juger, ni de t’encourager à consommer ou de t’inciter à arrêter. On souhaite plutôt que tu fasses des choix éclairés concernant ta consommation de drogues et/ou d’alcool en te donnant des outils appropriés. RÉZO opère une ligne directe branchée à une équipe qui s’y connaît. Tu peux appeler ou texter !



Tu veux briser l’isolement, échanger avec d’autres gars sur des sujets qui te touchent au quotidien?

Pourquoi ne pas assister participer aux ateliers de groupe pour reprendre confiance en toi, te sentir moins seul et améliorer tes relations sociales et intimes! Ces ateliers sont organisés sous la forme de petits groupes de discussion (7 à 10 hommes), de partage et de réflexion concernant le vécu homo-bi-trassexuel-masculin. Disponibles uniquement sur inscription, les ateliers proposent différentes thématiques (affirmation de soi, relation amoureuse, estime de soi, etc.), et se déroulent sur une période de 6 à 9 semaines, permettant ainsi aux participants de cheminer ensemble dans leur réflexion. L’animation se fait sous d’échanges en groupe ou en dyades, il se base sur des techniques d’échange, mise en situation, visualisation, pleine conscience, collages, etc.



Kominote : un projet pour les hommes Noirs de la diversité sexuelle et de genre.

Kominote, c’est un projet par et pour les hommes Noirs et afro-descendants de nos communautés qui aiment les hommes. Que tu sois dans ou hors milieu, que tu t’identifies comme gai, bisexuel, pansexuel, trans, drag, Branché, Cousin, Massissi, Bibadi, Kuchu ou que tu sois en questionnement sur ton orientation sexuelle et/ou ton identité de genre, ce projet T’APPARTIENT !

Tu pratiques le travail du sexe et tu voudrais mieux connaître les services qui te sont destinés?

Le programme Travail du sexe vise l’amélioration des conditions de vie des travailleurs du sexe, cis et trans, et accueille également les femmes trans travailleuses du sexe. Nous offrons notamment un Centre de soir ainsi que du travail de rue, des services d’information, de soutien, d’écoute, de référence et d’accompagnement. RÉZO offre aussi des services auprès des clients qui ont recours au travail du sexe.



Opportunités de dépistage et de vaccination

En collaboration avec la Direction de Santé publique de Montréal et le CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, RÉZO coordonne des cliniques de dépistage et de vaccination dans différents établissements fréquentés par des hommes gais et bisexuels, cis et trans (bars, saunas, organismes, etc.). L’objectif de ce service est d’optimiser l’accès au dépistage. Pour connaître l’horaire des différentes cliniques de dépistage et de vaccination offertes dans les bars et saunas, consulte le calendrier de RÉZO sur son site web. Tu as ainsi l’opportunité de te faire dépister pour les ITSS (VIH, syphilis, hépatites A/B/C, chlamydia et gonorrhée) et te faire vacciner contre les hépatites A et B, le VPH (pour les hommes de moins de 26 ans ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes).



INFOS | www.rezosante.org