Dog Rising de Clara Furey à l’Usine C pour 2 soirs seulement

Après avoir présenté ses créations dans de nombreux festivals dont La Biennale de Venise, Les Rencontres Chorégraphiques et June Events à Paris, le Festival TransAmériques à Montréal, ImPulsTanz à Vienne, Performance Mix à New-York et dans divers pays européens, Clara Furey revient à l’Usine C, les 10 et 12 novembre prochains, avec sa dernière création DOG RISING.



Avec Dog Rising, Furey clôt sa recherche sur la tension et l’immobilité, libérant l’énergie contenue dans un spectacle axé sur la persistance, le groove et le plaisir.» (source : Parbleux) Corps célestes lancés en orbite, vibrant dans un rituel hypnotique, Dog Rising imite le courant de la vie, les flux énergétiques, en s’inspirant d’impulsions primaires. Clara Furey poursuit sa démarche entamée avec Cosmic Love (2017) et construit une chorégraphie polyphonique basée sur la musique envoûtante composée par Tomas Furey.



« Je m’intéresse à ce qu’on pourrait appeler des “expérimentations de danse existentielle” dans lesquelles je peux toucher à différents états, permettant d’explorer des paysages intérieurs mystiques et tentant de trouver la radiance dans la noirceur enveloppante. » — Clara Furey



Clara Furey – photo Guillaume Simoneau

Formée en musique au Conservatoire de Paris, Clara Furey, artiste soutenue par la compagnie Parbleux, commence sa carrière par la chanson et la composition. Elle poursuit ensuite sa formation à l’École de danse contemporaine de Montréal et performe pour des chorégraphes tels que George Stamos, Damien Jalet et Benoît Lachambre. Artiste habituée aux collaborations, Furey signe sa première direction artistique en solo en 2017 avec Cosmic Love, une pièce de groupe à la gestuelle minimale qui explore les vides et la part invisible dans l’interaction du corps, du chant et de l’espace.



INFOS | DOG RISING de Clara Furey, présenté les 10 et 12 novembre 2022 à l’Usine C, centre de création et de diffusion.

Billets : usine-c.com