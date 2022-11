Trois films queer au Festival CINEMANIA

Le festival de films francophones montréalais, CINEMANIA, débutera le mercredi 2 novembre 2022. Fugues a rencontré l’équipe du Festival. Voici les découvertes queer qu’elle nous propose lors de cette 28e édition.

LE LYCÉEN – Christophe Honoré / Présenté en association avec FUGUES

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Alors que son frère est monté à Paris et qu’il vit désormais seul avec sa mère, Lucas va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. Le film le plus autobiographique de Christophe Honoré (réalisateur bien connu des succès Les chansons d’amour ou plus récemment Plaire, aimer, courir vite à ce jour, Le Lycéen met en scène une étoile montante du cinéma, Paul Kircher, dans le rôle d’un jeune homme ébranlé par une tragédie inattendue.

Également porté par de brillantes performances de la part de Juliette Binoche et Vincent Lacoste, Honoré parvient une fois de plus à construire un récit empathique d’une justesse impeccable autour de protagonistes imparfaits. Présenté au Festival de Venise, le cinéaste témoigne : « Dans ce film, j’ai voulu retrouver des émotions qui ont régné pour moi à l’adolescence à la mort de mon père, tout en évitant la nostalgie. » Dans cette œuvre à l’énergie communicative, Honoré raconte aussi, comme il l’a souvent fait, les émois amoureux de l’adolescence, les désirs d’un jeune homme qui découvre et explore son homosexualité, mais aussi les questions du deuil, de l’insouciance et de la rage de vivre. Un incontournable !

INFOS | Projections du LYCÉEN : Samedi 5 novembre à 18h au Cinéma Impérial ; Mercredi 9 novembre à 20h30 à la Cinémathèque québécoise

https://festivalcinemania.com/fr

CLOSE – Lukas Dhont

L’autre grande découverte de la 28e édition de CINEMANIA, ce sera Close, du jeune cinéaste belge Lukas Dhont (qui avait signé Girl, son premier film, un chef d’œuvre, en 2018). Lors du dernier Festival de Cannes, Close a d’ailleurs remporté le Grand Prix du Jury. Léo et Rémi, deux garçons de treize ans, voient leur amitié soudainement bouleversée alors que la perspective de l’adolescence se profile. Léo se rapproche alors de la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…



Dhont signe un nouveau drame intime sur la tendresse, où la vulnérabilité n’est jamais vue comme une faiblesse, mais bien une force de vie. En plus des deux révélations Eden Dambrine et Gustav De Waele, le cinéaste s’entoure d’actrices de très haut niveau : Léa Drucker (Jusqu’à la garde) et Émilie Dequenne (Au-revoir là-haut). À l’occasion de la projection du film CLOSE, le réalisateur Lukas Dhont viendra en personne à CINEMANIA pour présenter son travail, et rencontrer le public. Une visite rare et exceptionnelle pour les spectateurs montréalais !



INFOS | Projections de CLOSE : Samedi 12 novembre à 18h au Cinéma Impérial ; Dimanche 13 novembre à 13h au Cinéma Impérial

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES – Olivier Peyon

« Arrête avec tes mensonges, le nouveau long-métrage réalisé par le cinéaste français Olivier Peyon, compte parmi les films les plus beaux et touchants de notre sélection » : ce sont avec ces mots que Guilhem Caillard, directeur général et de la programmation du Festival de films CINEMANIA, commence à nous parler de ce drame romantique adapté du roman éponyme de Philippe Besson, écrivain à succès.



« Lors de sa première internationale cet été au Festival du film francophone d’Angoulême en France, son co-fondateur Dominique Besnehard (producteur de la série Dix pour Cent) en a même fait son Coup de cœur officiel. Je crois aussi que ce qui rend ce film unique, en dehors de sa sensibilité contenue, sa délicatesse et son sens de la mise en scène, ce sont aussi ses comédiens de haut niveau, avec en tête Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo (petit-fils de Jean-Paul) et Jérémy Gillet. » L’histoire retrace quelques jours dans la vie d’un romancier, Stéphane Belcourt, qui a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion pour lui de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, pendant une séance de dédicaces, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… parce que ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans. Le film sera présenté à Montréal deux fois, en présence du réalisateur Olivier Peyon, de l’acteur Guillaume de Tonquédec ainsi que de l’auteur, Philippe Besson qui fera pour sa part partie du Jury de la compétition officielle de CINEMANIA. La venue de l’écrivain également connu pour ses romans Dîner à Montréal, Paris-Briançon, Un certain Paul Darrigrand, sera l’occasion d’inviter ses lecteurs à une séance spéciale de dédicaces à la librairie Le Port de Tête le mercredi 9 novembre à 18h.

INFOS | Projections d’ARRÊTE AVEC TES MENSONGES : Vendredi 11 novembre à 17h15 au Cinéma du Musée ; Samedi 12 novembre à 15h30 au Cinéma Impérial.

