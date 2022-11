Prix du jury I+N 2022 : Joyland et My Name is Andrea

image+nation, le plus ancien festival du film LGBT2SQ+ au Canada et le pionnier diffuseur d’histoires queers au Québec, qui a franchi cette année le cap des trois décennies et demie a dévoilé dimanche les prix du Jury.

I+N35 PRIX DU JURY





LONG MÉTRAGE



JOYLAND

SAIM SADIQ | PAKISTAN | 2022 | 126 MIN





MENTION SPÉCIALE



THE BLUE CAFTAN

MARYAM TOUZANI | FRANCE, MAROC, BELGIQUE, DANEMARK | 2022 | 118 MIN

DOCUMENTAIRE



MY NAME IS ANDREA

PRATIBHA PARMAR | ÉTATS-UNIS | 2022 | 104 MIN





MENTION SPÉCIALE



FRAMING AGNES

CHASE JOYNT | ÉTATS-UNIS | 2022 | 75 MIN

COURTS MÉTRAGES





I+N35 Prix du court métrage – International



LES EVEILLÉES (ENLIGHTENED)

NINA BOUCHARD CHEVAL | FRANCE | 2022 | 29 MIN







I+N35 Prix du court métrage – Canada



FARLAQUES

JULIEN CADIEUX | CANADA | 2021 | 7 MIN







I+N35 Prix du court métrage – Queerment Québec



FALENA

NANCY PETTINICCHIO | CANADA | 2021 | 16 MIN







MENTIONS SPÉCIALES



CHAAC AND YUM

ROBERTO FATAL + XAV S-F | ÉTATS-UNIS | 2021 | 10 MIN



IN LIMBO

HARUN GÜLER | ALLEMAGNE | 2022 | 7 MIN



NUITS BLONDE

GABRIELLE DEMERS | CANADA | 2022 | 16 MIN

image+nation35 a présenté une sélection exceptionnelle de projections en salles et virtuelles pour offrir aux publics le meilleur et le plus captivant du cinéma queer contemporain. Cette année, le festival a également inclus deux sections très spéciales : la première rétrospective sur le cinéma queer ukrainien et un programme dédié aux courts métrages iraniens LGBT2SQ+.

Pour la seconde année consécutive, image+nation était fier de retrouver le Fonds des médias du Canada (FMC) comme partenaire présentateur du festival, permettant à cette 35e édition d’être tout à fait remarquable et de marquer les grands écrans montréalais et les petits écrans partout au Québec. Cette collaboration a permis aussi l’inauguration de la série de sessions [email protected] x FMC/CMF, présentée par le FMC.

Avec plus de 40 longs métrages et documentaires, ainsi que 13 programmes de courts métrages captivants, provenant de 28 pays différents, image+nation35 a pris place sur quatre écrans phares montréalais (Cinéma Impérial, Cinéma Moderne, Cinéma de Sève, Centre PHI), tout en offrant cette année encore une programmation à travers tout le Québec via la plateforme virtuelle du festival – dont une grande partie est toujours disponible.

Représenter les multiplicités des expériences vécues est au cœur de la philosophie du festival et image+nation35 l’illustre à merveille : une programmation comprenant des perspectives diversifiées qui répondent et contribuent à des conversations plus larges sur les identités culturelles, sexuelles et de genre.

Le dévouement du festival à explorer les nouvelles frontières de la narration queer s’e ‘est dépeint une fois de plus aux travers de ses grands axes (FOCUS) de programmation tels que Voix autochtones / Indigiqueer, Voix Émergentes, R/evolution: les avant-gardistes, la rétrospective sur le cinéma queer ukrainien de cette année, le programme spécial de courts métrages iraniens et bien-sûr ses sections Queerment Québec, Focus France et Made au Canada.