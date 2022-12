34e édition de la vigile du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida 2022

Pour cette 34e édition de la vigile montréalaise du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, le comité vigile de la TOMS (Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida) vous invite à vous joindre à nous au Parc de l’Espoir, le jeudi 1er décembre 2022 à 17h.



Cette année, les communautés concernées par le VIH se sont prononcées pour une vigile demandant plus d’actions concrètes des gouvernements afin de lutter contre la stigmatisation liée au VIH, aux ITSS et à la consommation de substances.

Ensemble, nous commémorerons nos disparu.es et nous célébrerons les vivant.es. Nous nous rappellerons d’où l’on vient, les avancées parcourues et celles qu’il nous reste à gagner.

Nous aurons la chance d’avoir la participation de représentant.es des communautés dans cet espace.



34e ÉDITION DE LA VIGILE MONTRÉALAISE DU 1er DÉCEMBRE,

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA

Jeudi 1er décembre 2022 à 17h

au Parc de l’Espoir, situé à l’angle des rues Sainte-Catherine Est et Panet.



AJOUTEZ L’ÉVÉNEMENT SUR FACEBOOK :

facebook.com/events/8130702510335925



La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) a pour mission de soutenir, de promouvoir les actions et de défendre les intérêts des membres et des communautés qu’ils représentent. La TOMS regroupe 31 organismes communautaires qui travaillent en prévention du VIH et ITSS et en promotion de la santé et du mieuxêtre, en hébergement et en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH-sida et autres ITSS, ainsi que leurs proches.

INFOS | Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida

toms-mtl.org