Cinq spectacles à voir dans le temps des Fêtes

S’il y a une chose qu’on adore dans le temps des Fêtes, c’est la quantité phénoménale de spectacles de haut niveau présentés un peu partout en ville. C’est un peu comme si toute la communauté artistique s’était donné le mot pour réchauffer nos cœurs, alors que nos fesses commencent à redouter les températures glaciales. Si vous cherchez une soirée spéciale pour surprendre votre douce moitié ou un événement coloré pour vous éclater entre ami.e.s, les options ne manquent pas. Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons un top cinq des spectacles à ne pas manquer d’ici janvier.

Parapapam

Guylaine Tanguay et Roch Voisine. On a des frissons rien qu’à y penser. It doesn’t get any better, comme disent nos amis anglophones. Les deux interprètes présentent un spectacle de Noël, accompagnés de l’Orchestre symphonique de Longueuil, dirigé par le maestro Alexandre Da Costa et 125 choristes. Le concert qui promet d’être mémorable sera présenté du 26 au 31 décembre à la Maison symphonique.

Veillée festive avec Rita Baga !

Enfilez votre plus beau kit et sortez les bulles, Rita Baga promet de souligner l’arrivée de 2023 de façon grandiose ! Le 31 au soir, c’est à l’Étoile du Quartier DIX30 qu’on défonce l’année avec notre diva chérie. Présenté une seule fois, le spectacle concocté par l’extravagante drag promet danse, humour, musique et surprises. Accompagnée en musique par Maxime Landry, Rita Baga sera également jointe sur scène par Gisèle Lullaby, Sasha Baga et Petula Claque. Ça promet !

Corteo du Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil est de retour au Centre Bell cette année encore pour marquer en grand les célébrations de fin d’année. Alliant prouesses acrobatiques stupéfiantes et mise en scène saisissante, Corteo est un spectacle éblouissant, idéal pour une date du temps des Fêtes ou pour une soirée en famille riche en émotions. Créé par le virtuose Daniele Finzi Pasca, le spectacle présente un univers théâtral empreint de ludisme, ponctué de tous les éléments du cirque traditionnel auxquels le public s’attend. Corteo sera au Centre Bell du 21 décembre au 1er janvier.

2022 revue et corrigée

Revue et corrigée est devenue une tradition annuelle incontournable du temps des Fêtes. Comme 2022 nous a servi tout un lot d’émotions, aussi bien clore le tout en humour avec une rétrospective cinglante. Mise en scène par Natalie Lecompte et mettant en vedette notamment Pierre Brassard et Benoit Paquette, le spectacle vous servira un concentré de chansons, de parodies et de bonne humeur pour retourner l’année à l’envers et regarder vers l’avant. 2022 revue et corrigée sera présenté au Rideau Vert du 22 novembre 2022 jusqu’au 7 janvier 2023.

Impolie — Pardonne-moi si je t’aime de Mariana Mazza

Comme le disait François Pérusse, « ça fait du bien un petit peu d’humour ! » Pour ceux et celles qui ont envie de se taper les cuisses un brin, Mariana Mazza débarque à l’Olympia ce vendredi 16 décembre. Dans ce deuxième spectacle, l’humoriste irrévérencieuse se révèle de façon authentique, tout en s’assurant de vous faire passer une soirée hilarante et divertissante. L’Olympia regorge de voisins qui seront prêts à vous accueillir après le spectacle, donc ce sera l’occasion parfaite de terminer la soirée en beauté dans l’un des nombreux bars ou restaurants du Village.

PAR Steven Ross