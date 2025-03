Happening Gourmand 2025, 5 restaurants du Vieux-Montréal à essayer absolument

Du 28 février au 30 mars 2025, le Vieux-Montréal devient la destination gourmande par excellence avec le retour du Happening Gourmand. Pendant un mois, plusieurs restaurants emblématiques du quartier proposent des menus table d’hôte à prix réduit, tant pour le souper que pour le brunch. Voici cinq adresses incontournables à essayer cette année.

Maggie Oakes | Grillades et produits locaux

Situé face à la place Jacques-Cartier, Maggie Oakes charme avec son bar à viandes vieillies et son engagement envers des ingrédients frais et locaux. Son menu du soir à 59$ propose des plats signatures comme un bœuf braisé en croûte d’herbes, un contre-filet vieilli ou encore une option végétarienne savoureuse. Pour le brunch à 29$, découvrez une sélection raffinée de classiques revisités, parfaite pour un début de journée gourmand.

BEVO Pizzeria | Une escapade italienne authentique

Avec son four à bois traditionnel et son ambiance chaleureuse, BEVO Pizzeria est une invitation à savourer l’Italie en plein cœur du Vieux-Montréal. Son menu du soir à 49$ permet de goûter à des classiques comme la pizza romapolitaine cuite au four à bois, des pâtes fraîches maison, ou encore un poulet mariné au citron. Un régal pour les amateurs de saveurs méditerranéennes.

Gaspar | L’élégance du bistro français

Inspiré des grandes brasseries parisiennes, Gaspar propose un menu du soir à 59$, avec des plats raffinés comme le demi-poulet de Cornouaille ou un risotto crémeux. Pour le brunch à 29$, laissez-vous tenter par entre autres un œuf bénédictine au canard avec des beignets aux framboises en entrée, le tout dans une ambiance feutrée et conviviale.

Pincette | L’adresse des amateurs de fruits de mer

Spécialisé dans le homard et les produits de la mer, Pincette transporte ses convives sur la côte atlantique avec un menu du soir à 59$. Dégustez des linguines avec queue de homard ou encore un filet de cardeau rôti. Pour le brunch à 29$, explorez des plats aux accents maritimes, comme un crêpe omelette avec crevettes.

Vieux-Port Steakhouse | Une institution à Montréal

Réputé pour ses coupes de viande de qualité, le Vieux-Port Steakhouse est une adresse incontournable. Son menu du soir à 49$ met en vedette des steaks grillés à la perfection, des crevettes à l’ail et paprika ou encore un saumon rôti. Pour le brunch à 29$, retrouvez des classiques généreux comme un steak & eggs.

En plus d’offrir une expérience gastronomique unique, les restaurants participants sont fiers d’accueillir toute la communauté dans un environnement inclusif, sécuritaire et chaleureux, célébrant la diversité et l’inclusion.

Que ce soit pour un souper raffiné ou un brunch festif, le c’est l’occasion idéale de goûter au meilleur du Vieux-Montréal !

INFOS | Profitez de Happening Gourmand pour découvrir ces restaurants exceptionnels à prix réduit. Réservez dès maintenant et explorez tous les menus sur happeninggourmand.com.

– Article publié le 26 février 2025