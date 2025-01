Radio-Canada veut vous entendre

Radio-Canada invite les personnes racisées, en situation de handicap et qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQIA+ ainsi que les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis à s’exprimer sur sa programmation et ses contenus. Le diffuseur national veut vous entendre sur la pertinence des émissions que Radio-Canada offre sur ses différentes plateformes et pour savoir si vous sentez que ces dernières reflètent votre réalité.



Au cours des dernières années, Radio-Canada a fait des efforts avec son plan triennal sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), sa stratégie nationale autochtone et son plan national sur l’accessibilité afin de devenir une organisation plus inclusive et pour mieux refléter la société canadienne d’aujourd’hui devant et derrière l’écran. Les points de vue exprimés par les personnes qui participeront à cette consultation permettront d’enrichir la réflexion et de nourrir les stratégies des décideurs du média public.



Cet exercice s’inscrit dans le contexte de la nouvelle licence de radiodiffusion accordée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Les discussions et les échanges visent aussi à accroître la transparence et la confiance envers le diffuseur public, en plus de renforcer les liens avec les différentes communautés.

Vous pouvez participer de différentes façons :



● En répondant à ce questionnaire en ligne, disponible du 3 au 21 février 2025;

● En exprimant votre intérêt à participer à un panel de consultation qui sera mis sur pied après le 21 février. Il est possible de le faire à la fin du questionnaire ou par courriel.

INFOS | http://consultationsradio-canada.ca