Kaléidoscopes : festif, gourmand et vibrant 

Kaléidoscopes souhaite offrir un éventail du dynamisme culturel, festif et épicurien de Québec, et particulièrement de la jeunesse, dans le Vieux-Québec, du 27 au 31 décembre 2022 | 12 h à 20 h



Musique — Théâtre — Art vivant — Terroir québécois

Au cœur du Vieux-Québec se dérouleront, sur cinq sites différents, des animations uniques et gratuites pour toustes et pour fêter dignement la fin de l’année 2022.

Kaléidoscopes propose en effet un mariage entre la musique, le théâtre, les arts visuels, la littérature et les arts vivants, sans oublier le côté gourmand. Chaque site permettra d’explorer un univers différent, mettant en scène plusieurs partenaires culturels de Québec, digne de la définition même du nom « kaléidoscope », cet instrument optique qui réfléchit la lumière et la couleur à l’infini.

Kaléidoscopes offrira également une belle vitrine à des microbrasseries d’ici, qui serviront des boissons alcoolisées de toutes sortes, tout en pensant aussi aux petits creux que vous pourriez avoir. Hot-dogs européens, soupe à l’oignon, saucissons et fromages des artisans locaux seront sur le menu, tout comme les fabuleux churros pour lesquels certain.e.s font un grand détour. Ce n’est là qu’un aperçu de ce qui vous attend dans une ambiance festive et chaleureuse du 27 au 31 décembre.

Gratuit et accessible à tous ! Laissez-vous surprendre !

