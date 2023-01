Carl Nassib confirme que le nageur olympique Søren Dahl est son petit ami

Dans une Instagram Story, le secondeur des Buccaneers de Tampa Bay, Nassib, a publié une photo de lui avec son bras autour de l’ancien nageur olympique Dahl, qui porte adorablement un maillot Nassib. La star de la NFL a écrit dans la légende : «Le coup d’envoi de 2023 avec mon homme et une participation aux séries éliminatoires.»

Tout au long de 2022, Nassib a commencé à publier des photos avec Dahl sur les réseaux sociaux, les fans l’identifiant comme un nageur danois qui a participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Au départ, les deux ont posté des photos l’un de l’autre en train de traîner ensemble sur la plage, dans un club et au gym. Cela a conduit à de nouvelles spéculations sur les deux athlètes.

Les rumeurs sont devenues encore plus fortes en novembre dernier lorsque Dahl a partagé une Story Instagram de lui et de Nassib qui disait “Weekend 11/10” et un emoji en forme de cœur. Nassib a ensuite partagé l’histoire dans ses propres Story Instagram.

Non seulement Nassib a trouvé l’amour, mais il sera également des séries éliminatoires après être devenu le premier joueur gai de la NFL à jouer dans un match éliminatoire en 2022 alors qu’il était signé avec les Raiders de Las Vegas.

L’équipe de Nassib, les Buccaneers de Tampa Bay, a récemment remporté le titre NFC Sud après avoir battu les Panthers 30-24. Dirigés par le grand quart-arrière vétéran de tous les temps Tom Brady, les Bucs ont une bonne chance de se rendre loin dans les séries éliminatoires de cette année.

