Le Théâtre Paradoxe, célébrez votre union autrement

Vous rêvez d’un lieu magique et extraordinaire pour votre mariage ? Le Théâtre Paradoxe est l’endroit idéal. Pouvant accueilli jusqu’à 250 personnes en banquet, vous serez subjugués par l’architecture à couper le souffle de ce lieu reconverti.

Situé dans une ancienne église, le Théâtre Paradoxe est un lieu d’exception à découvrir à quelques pas du métro Monk. Derrière ses grandes portes en bois et sa façade de pierres, est installée maintenant une salle de spectacle multidisciplinaire avec un cachet inégalable. Les vitraux et les boiseries d’origine offrent une signature tout à fait unique à cette plateforme de diffusion et de présentation d’événements en tout genre (tournages, réceptions, concerts, party etc). Le Théâtre est parfait pour un couple à la recherche d’un lieu atypique et grandiose pour célébrer leur union. Cérémonie, cocktail, banquet et party se prêtent parfaitement dans cet espace entièrement modulable qui se transforme au gré des besoins.

Diverses options s’offrent à vous pour votre mariage

Vous souhaitiez un mariage clé en main pour la tranquillité d’esprit? L’équipe du Théâtre Paradoxe se charge de tout ! Besoin d’un band, d’un DJ, d’un repas 3 services ou d’un cocktail? L’équipe peut organiser pour vous un mariage sur mesure !

Vous préférez avoir la main mise sur l’organisation de votre mariage? Vous avez évidemment carte blanche et sélectionner votre propre traiteur et fournisseurs de services !

Que ça soit en forfait clé en main ou simplement la location de la salle, le théâtre fournit un éclairage et une sonorisation d’une qualité exceptionnelle !

Sachez qu’organiser son événement au Théâtre Paradoxe, c’est aussi poser une action socialement responsable. En effet, Paradoxe, véritable symbole et modèle d’innovation est un organisme sans but lucratif qui favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans le milieu du spectacle et de l’événementiel. C’est plus de 800 jeunes qui ont pu reprendre leur vie en main et se former aux métiers des techniques de scène au Théâtre.

De plus, depuis son ouverture, le Théâtre Paradoxe s’engage à développer et à adopter des mesures vertes s’inscrivant d’elles-mêmes dans la volonté d’offrir et de contribuer à la mise en place d’événements 100% responsables. Le Théâtre Paradoxe est accrédité Scène Écoresponsable Or du Grand-Montréal par le Conseil Québécois des Événements ÉcoResponsables (CQEER). Dans une ambiance chaleureusement exceptionnelle, toute l’équipe du Théâtre Paradoxe vous attend pour vous faire vivre un événement inoubliable… qui fait une réelle différence!

