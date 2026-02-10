Mardi, 10 février 2026
• • •
    Ralf Schumacher sur le point d’épouser son conjoint après son coming out

    L’ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher, frère cadet du septuple champion du monde Michael Schumacher, s’apprêterait à épouser son conjoint ce printemps.

    En juillet 2024, l’Allemand de 50 ans faisait son coming out publiquement sur Instagram en publiant une photo de lui aux côtés de son partenaire, Étienne Bousquet-Cassagne, 36 ans, alors qu’ils contemplaient un coucher de soleil. La légende accompagnant l’image se voulait sobre et éloquente : « La plus belle chose dans la vie, c’est d’avoir à ses côtés la bonne personne avec qui l’on peut tout partager. »

    Selon le quotidien allemand Bild, le couple prévoirait célébrer son mariage en mai prochain lors d’un événement de trois jours à Saint-Tropez, dans le sud de la France.

    Ralf Schumacher a été marié pendant près de 14 ans à Cora-Caroline Brinkmann, ancienne mannequin. Le couple, uni en 2001, a eu un fils, David, aujourd’hui pilote automobile. Leur séparation, officialisée en février 2015, a été marquée par une longue bataille judiciaire autour de la garde de leur enfant.

    À la suite du coming out de son ex-mari, Cora Brinkmann avait publiquement qualifié cette annonce de « coup de poignard dans le cœur », affirmant s’être sentie « utilisée » durant leur relation. Des propos auxquels Schumacher a réagi, précisant que son ex-épouse les avait pourtant félicités en septembre 2023, croyant à tort que le couple s’était déjà marié, publiant le message de félicitation original : « Comme on peut le voir dans ce message adressé directement à Étienne, je trouve regrettable qu’elle propage autant de mensonges. Étienne et moi souhaitons simplement vivre en paix », a-t-il écrit sur Instagram.

    Des rumeurs faisaient état de la relation entre Schumacher et Bousquet-Cassagne depuis environ deux ans avant leur annonce officielle. Sous la publication de son coming out, l’actrice et proche amie Carmen Geiss a d’ailleurs souligné l’importance de ce moment : « Après deux ans, vous pouvez enfin montrer votre amour au monde. Je connais Ralf depuis plus de 25 ans et il a toujours été une grande source de joie pour moi. »

    Au cours de sa carrière en Formule 1, Ralf Schumacher a couru pour les écuries Jordan, Williams et Toyota. Il a pris le départ de 180 Grands Prix, remporté six victoires et quitté le circuit en 2007.

    Ralf Schumacher a notamment remporté le Grand Prix du Canada, en 2001 au Circuit Gilles-Villeneuve à Montréal. Il s’est imposé au volant de sa Williams-BMW, devançant notamment son frère Michael Schumacher, ce qui a constitué le premier doublé fraternel de l’histoire de la Formule 1. Outre le Grand Prix du Canada de 2001, voici la liste des 5 autres victoires de Ralf Schumacher en F1 :

    1. Grand Prix de Saint-Marin 2001 — Imola (Italie) 
    2. Grand Prix d’Allemagne 2001 — Hockenheim (Allemagne) 
    3. Grand Prix de Malaisie 2002 — Kuala Lumpur (Malaisie) 
    4. Grand Prix d’Europe 2003 — Nürburgring (Allemagne) 
    5. Grand Prix de France 2003 — Magny-Cours (France) 

    Toutes ces victoires ont été obtenues au volant d’une Williams, l’équipe avec laquelle il a connu ses plus grands succès en F1. 

