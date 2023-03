Personne ne meurt d’Amour ! — Tove Lo

En mai 2022, la chanteuse Suédoise Tove était de retour avec ce tube ‘No One Dies From Love’ qui déchire sur la piste de danse, issu de son plus récent album.

Dans le clip aux allures rétro futuriste, on trouve Tove, qui se sentant seule, choisit d’assouvir son fantasme en commandant un robot féminin, Annie 3000 (interprétée par Inés Valderas), dont elle tombe follement amoureuse… Mais est-elle vraiment comblée ?

Avis à tous les Êtres cybernétiques : il y aura toujours un modèle plus sexy et attrayant qui sortira de la chaîne de montage !

No One Dies From Love — Tove Lo