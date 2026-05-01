Lady Gaga et Doechii transforment le monde en podium dans leur nouveau vidéoclip

Lady Gaga et Doechii débarquent avec fracas pour sauver notre semaine — et peut-être même notre garde-robe et notre confiance en nous — grâce à « Runway », leur nouvelle collaboration étincelante créée pour The Devil Wears Prada 2.

Et soyons honnêtes : elles n’ont pas simplement lancé une chanson. Elles ont imposé un état d’esprit.

Avec la réplique déjà culte « No matter what, you got to strut! », Gaga et Doechii nous offrent le mantra dont on ignorait avoir besoin. Coup de mou du lundi ? On parade. Crise existentielle du mercredi ? On parade. Épicerie en mou, en jogging ? On parade quand même.

Une dose de motivation, sur fond de beat.

Mode, fantasme et glamour total

Le vidéoclip est un véritable festin visuel, du début à la fin. Gaga et Doechii dominent chaque plan avec une assurance de superstars, entourées de danseur·euse·s arborant des looks audacieux, éclatés, résolument avant-gardistes — comme tout droit sortis du panthéon de la mode la plus flamboyante. Chaque scène déborde de mouvement, d’attitude et d’inspiration stylistique à faire exploser votre garde-robe.

Et pour les Little Monsters de longue date : oui, la perruque blonde de Gaga fait un clin d’œil assumé à l’une de ses ères les plus iconiques. C’est ludique, léché et délicieusement conscient de soi.

Face à elle, Doechii ne cède rien. Elle égalise l’énergie de Gaga, plan pour plan, confirmant pourquoi elle est l’une des artistes les plus électrisantes du moment. Lauréate d’un Grammy, la rappeuse impose sa présence avec aplomb, charisme et un naturel impossible à fabriquer. Ensemble, elles ne collaborent pas : elles explosent.

Parris Goebel à la barre

Un tel niveau de maîtrise ne doit rien au hasard. Derrière la caméra, on retrouve la chorégraphe et directrice créative Parris Goebel — à qui l’on doit notamment « Sorry » de Justin Bieber, ainsi que des performances marquantes pour Rihanna et Jennifer Lopez.

Résultat : une précision redoutable, une attitude assumée et une gestuelle irrésistible qui traversent chaque seconde du clip. La chorégraphie est à la fois tranchante et joueuse, conçue pour être regardée… puis revue, encore et encore. On ne regarde pas « Runway ».

Un hymne taillé pour The Devil Wears Prada 2

Difficile d’imaginer bande sonore plus parfaite pour The Devil Wears Prada 2. Le film original nous avait offert des moments de mode inoubliables, une ambition féroce et des répliques cultes à la pelle. Cette suite s’offre maintenant un morceau à la hauteur de cet héritage. « Runway » incarne tout ce que l’on aime dans le fantasme fashion : la confiance, la réinvention et cette façon d’entrer dans une pièce comme si tout le monde connaissait déjà votre nom.

Petit rappel hebdomadaire : servez le look

Si Gaga et Doechii nous apprennent une chose, c’est bien celle-ci : le podium n’est pas réservé aux mannequins ni aux tapis rouges.

The Devil Wears Prada 2 prend l’affiche le vendredi 1er mai. « Runway » est déjà disponible — et prêt à tourner en boucle.