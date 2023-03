Adeptes de la première heure des rythmes positifs et rassembleurs qui caractérisent la musique house, les communautés LGBTQ+ occupent une place privilégiée au cœur de la scène électronique depuis ses premiers balbutiements. Toutefois, il peut aujourd’hui être difficile de suivre la cadence avec la prolifération des artistes et la multiplication des sorties d’album.

Je vous suggère donc, dans cette nouvelle chronique, de faire un tour d’horizon des artistes, chansons ou albums qui se démarquent sur la scène house et la scène musicale au sens plus large. Comme son nom l’indique, je vous propose trois nouveautés à découvrir et deux succès à réentendre, pour compléter votre FULL HOUSE.

Depeche Mode + Eddie Benjamin

Trois sorties récentes à découvrir

Depeche Mode : « Ghosts Again »

Le groupe culte Depeche Mode a récemment confirmé que son 15e album studio, Memento Mori, sortirait le 24 mars. Parallèlement à l’annonce, le groupe britannique a lancé un nouveau single,

« Ghosts Again ». La nouvelle chanson est en tous points un classique de Depeche Mode en puissance, mettant de l’avant la voix évocatrice de Dave Gahan et une ligne de guitare hypnotique de Martin Gore, mariées à un groove édifiant. La première tournée de Depeche Mode en cinq ans coïncidera avec la sortie de l’album. La tournée s’arrêtera à Québec le 9 avril et à Montréal le 12 avril.

Eddie Benjamin : « All for Nothing »

Le chanteur et compositeur australien Eddie Benjamin a offert aux fans une nouvelle chanson plus tôt en février : « All for Nothing ». La chanson propose des voix légères, un piano rythmé et entrainant et des solos de guitare psychédéliques. Elle est accompagnée d’une vidéo des plus créatives, dans laquelle le chérubin de 21 ans côtoie des clones de lui-même. Depuis le début de sa jeune carrière, Eddie Benjamin a collaboré avec des artistes de renom tels que Justin Bieber, Meghan Trainor, Shawn Mendes et Sia.

TRONG : « Dare to Be Different »

On aime tout de l’artiste queer d’origine vietnamienne TRONG, tout spécialement sa dernière chanson « Dare to Be Different », avec laquelle il a été présélectionné pour représenter l’Allemagne à l’Eurovision 2023. Le nouveau tube entrainant aux rythmes à quatre temps se définit comme du pur nu-disco et donne envie de monter le volume très fort. Les sonorités de cithare à 16 cordes et le port du « nón lá », chapeau traditionnel vietnamien, dans sa vidéo dépeignent la fierté de l’artiste émergent envers son héritage. TRONG a introduit la mode unisexe sur les plateaux de télévision vietnamiens et a été le premier artiste de ce pays à fouler le tapis rouge des Billboard Awards. Il ose être différent et on le trouve franchement inspirant.

Sophie Ellis-Bextor + Yann Muller

Deux succès à réécouter

Sophie Ellis-Bextor : Kitchen Disco – Live at the London Palladium

Sophie Ellis-Bextor pourrait facilement être couronnée Reine de la musique house. Célèbre pour ses succès comme « Murder on the Dancefloor » et « Groovejet », la chanteuse britannique a collaboré avec des artistes emblématiques comme Armin Van Buuren, Bob Sinclar et Freemasons. Lors du confinement de 2020, elle a présenté une série de spectacles en ligne sous le titre Kitchen Disco, pour remonter le moral des gens. Le concept a connu un tel succès que la chanteuse a promis à ses millions d’adeptes qu’une fois la pandémie terminée, elle organiserait un spectacle en personne où elle interpréterait leurs chansons préférées de la Kitchen Disco. Sorti en novembre, l’album Live at the London Palladium est exactement ça : un party de retrouvailles entre la star et ses fans, lors duquel elle enchaine les hits. Avant de vous en rendre compte, vous aurez terminé l’album et en redemanderez. On adore ses reprises de « Crying at the Discotheque » (Alcazar), « Dancing Queen » (ABBA) et « Like a Prayer » (Madonna). Bravo, Sophie, tout à propos de ce projet est incroyable.

Yann Muller : « Mourir sur scène » (Dalida)

Yann Muller fait partie de ces DJ qui ne font pas que remixer les chansons connues, ils les travaillent pour en faire de nouvelles versions qui sont si distinctes qu’elles vous font oublier l’originale. C’est le cas de la chanson « Mourir sur scène », de Dalida, que le DJ français a revisitée à la perfection. Les paroles tragiques de cette chanson n’ont absolument rien de gai, pourtant en écoutant la version de Yann Muller, on se voit en train de siroter un Cosmo et d’apprécier sa vie sur le bord d’une piscine. On l’écoute depuis l’été dernier et on l’écoutera probablement encore l’été prochain.