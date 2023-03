Le Cabaret-bénéfice LGBTQ+ et l’encan d’Interligne

Pour assurer la pérennité du service de nuit d’Interligne, un cabaret-bénéfice LGBTQ+ aura lieu le 31 mars 2023 au Théâtre Plaza, ainsi qu’une vente aux enchères virtuelle.

Le 13 septembre 2022, Interligne annonçait la fermeture possible de son service d’aide et de renseignements de nuit, faute d’un financement récurrent de la part du gouvernement du Québec. Cette annonce a marqué le début d’une campagne publique pour sensibiliser la population et les instances gouvernementales au rôle essentiel de l’organisme dans le domaine de la santé mentale. Cet apport n’est actuellement pas reconnu par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), l’unique programme de soutien de la mission globale accessible aux organismes communautaires en santé et services sociaux.

Si la campagne n’a pas eu l’effet désiré sur le gouvernement, elle a tout de même permis de connaître l’impact réel du travail accompli par l’équipe d’intervention la nuit. En effet, les personnes LGBTQ+, les proches et les personnes de différents milieux d’intervention ont pris le temps de nous apporter leurs témoignages et leur soutien tantôt moral, tantôt financier.

LA SOIRÉE CABARET BÉNÉFICE

L’appui reçu de toutes parts a donné à Interligne les moyens de continuer ses efforts jusqu’au 31 mars 2023. Ainsi, l’organisme a lancé la campagne de financement Une nuit à la fois. Cette campagne a été pensée pour évoquer la difficulté que représente le financement non récurrent d’un service. Jusqu’à ce qu’une solution permanente soit possible, Interligne compte sur vos dons reçus pour prolonger son service de nuit.

Un événement-bénéfice se tiendra donc ce vendredi 31 mars. Il prendra la forme d’un spectacle style cabaret où chant, drag, danse, humour et poésie se marieront pour le plus grand plaisir du public. En guise de soutien au service de nuit d’Interligne, des personnalités autant connues qu’émergentes se relaieront sur la scène pour offrir leurs meilleures performances.

L’événement en question aura lieu au Théâtre Plaza. La direction artistique est prise en charge par Kim Despatis et Sophie Paradis.

Ça vous parle ? Réservez votre place dès maintenant ! BILLETTERIE

L’ENCAN VIRTUEL

Pour offrir à l’ensemble du Québec la possibilité de contribuer au mouvement, une vente aux enchères virtuelle a lieu jusqu’au 31 mars. Celle-ci propose des lots de produits fournis par des entreprises ayant à cœur de contribuer au mieux-être des personnes LGBTQ+. Complémentaire à l’événement, la présente vente aux enchères invite l’ensemble du Québec à contribuer au mouvement de soutien envers le service de nuit d’Interligne. Tous les produits et services ont été fournis par des entreprises ayant à cœur de contribuer au mieux-être des personnes LGBTQ+.