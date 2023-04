Landline : musique improviséeet arts visuels en temps réel

Lorsque quatre jazzmen et quatre artistes visuelles s’unissent afin de concevoir une œuvre improvisée, c’est la fascination et l’émerveillement assuré ! Landline convie le public à cette rencontre qui sort de l’ordinaire, le dimanche 28 mai prochain, à la Salle Bourgie.

Événement multidisciplinaire offrant au public une rare occasion de plonger au cœur du processus de création, ce que propose Landline se situe à la croisée de la composition, de l’improvisation et de la peinture en direct. Les musiciens interagissent ensemble, improvisant sur leur instrument respectif, tandis que quatre peintres réalisent une œuvre collaborative, s’échangeant leur toile, chacune puisant son inspiration dans l’art de l’autre sans que le résultat final ne soit déterminé à l’avance.

Quatre excellents musiciens improvisateurs à l’avant-plan de la scène jazz new yorkaise, Chet Doxas (saxophone), Jacob Sacks (piano), Zack Lober (contrebasse) et Vinnie Sperrazza (batterie), prendront part à cette expérience inusitée. Une installation sonore conçue par Micah Fran créera une ambiance suscitant la réflexion et la créativité. Inspirées par leurs improvisations, quatre artistes visuelles montréalaises, Kezna Dalz, Sfiya, Diane Roe et Kate Walker, élaboreront une toile qui prendra forme directement sous les yeux des spectateurs présents.

Lors de cette performance d’une durée totale de quatre heures, le public sera en mesure de circuler librement, sortir de la salle puis revenir plus tard afin de suivre l’évolution de l’œuvre. Envie de combiner concert et visite du Musée ? Bonne nouvelle : le prix d’entrée inclut également l’accès au Musée des beaux-arts de Montréal !



INFOS | Quand : dimanche 28 mai 2023, de 13 h à 17 h en continu

Lieu : Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339 rue Sherbrooke Ouest.

Coût : 25 $ (membres du Musée 10 $ / 34 ans et moins 12,50 $) – incluant l’accès au Musée

Billets : en ligne sur sallebourgie.ca ou par téléphone au (514) 285-2000, option 1, ou en personne à la billetterie du Musée, aux heures habituelles d’ouverture.