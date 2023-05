La première édition d’Exclam aura lieu du 17 au 20 mai

Une panoplie d’expériences humoristiques vous attend à l’Espace St-Denis de Montréal, du 17 au 20 mai, pour la première édition d’Exclam, une nouvelle série d’événements qui propose rien de moins que “l’humour en mutation”.

« Notre équipe est enthousiaste et fébrile d’accueillir un public friand d’humour et de provoquer des rencontres inattendues et mémorables», confie Chloée Coqterre-Bernier, directrice artistique d’EXCLAM. «Notre programmation offre une vitrine aux artistes talentueux de partout dans la francophonie, et donne la parole à ces voix différentes de la scène comique ».

Pixel – 17 et 18 mai

Richardson Zéphir accueillera ses invités pour un spectacle où la réalité et le métavers se mélangeront pour créer des moments uniques. Les écrans géants permettront au public en présence de suivre en direct les performances et les péripéties de Jean-Thomas Jobin, Michelle Desrochers, Stéphane Fallu, Korine Côté, Silvi Tourigny et Mélanie Ghanimé coiffés de leur casque de réalité virtuelle.. Le spectacle est produit en collaboration avec PROTEUS VR, le partenaire technique de la soirée.

Boom Bap – le meilleur « jam session » de l’humour en ville! – 19 mai

Rita Baga animera ce talk-show réinventé où se mélangeront l’humour et la musique. L’effet de surprise sera assuré, tant pour les artistes que pour les spectateurs, car nos invités ne sauront pas ce que l’orchestre, sous la direction de Jacob Roberge, jouera pendant leurs numéros. Leur récit gagnera en puissance grâce aux effets musicaux qui deviendront la trame sonore de leurs anecdotes. La drag queen recevra l’auteur, chroniqueur et scénariste Simon Boulerice, l’artiste marocaine championne d’air guitar Soraya Garlenq, l’humoriste nantaise Caroline Vigneaux, ainsi que l’humoriste de stand-up, acteur, réalisateur et animateur Noman Hosni.

Boom Bap, le vendredi 19 mai à 20h au Cabaret de l’Espace St-Denis

Babel –20 mai

Mike Ward sera l’hôte de cette soirée de stand-up réinventée qui rassemblera des artistes venus des quatre coins du globe.Amine Radi, Pierre Thevenoux, Erich Preach, Coco Belliveau, Thibaud Agoston, Juste Parfait et Gaëtan Delferière vous feront voyager de l’Afrique subsaharienne au Maghreb en passant par Haïti et la Suisse pour que vous découvriez leur vision du monde.

Produire l’humour partout dans le monde

Derrière EXCLAM se trouve Humour & Innovation, un organisme à but non lucratif indépendant du Groupe GF Management Montréal. Son conseil d’administration, présidé par Maka Kotto, est composé exclusivement de professionnels québécois qui ont le mandat de propulser le talent et la culture d’ici à l’international, tout en valorisant et en faisant rayonner l’humour francophone. GF s’impose depuis plusieurs années comme l’un des principaux leaders de la scène humoristique. Il produit des événements incontournables, notamment le Montreux Comedy Festival en Suisse.



Pour réserver vos billets et découvrir les détails de l’événement, rendez-vous au exclam.com.