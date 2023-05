Les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis

Le New York Magazine met en garde contre l’offensive des républicains pour contrôler et censurer l’enseignement aux États-Unis, de la primaire jusqu’à l’université.

«La salle de classe des républicains» : c’est le titre de couverture du New York Magazine, où l’on voit une phrase s’égrener au tableau comme une punition : «Je ne dirai pas gai.» Une allusion à la loi surnommée “Don’t say gay”, adoptée en 2022 en Floride, pour circonscrire l’évocation des questions de genre et d’orientation sexuelle à l’école.

Ce texte de loi n’est qu’un des exemples de l’offensive menée par le gouverneur républicain Ron DeSantis – candidat présumé à la Maison-Blanche – sur le terrain éducatif. Et la croisade des républicains ne se limite pas à la Floride : “«Convaincus que les écoles lavent le cerveau des enfants pour en faire des gauchistes, les conservateurs prennent le contrôle des salles de classe américaines», souligne le magazine.

«Depuis trois ans, les parlementaires de 28 États ont adopté au moins 71 propositions de loi pour décider ce qu’enseignants et élèves peuvent dire ou faire à l’école. S’est ensuivie une vague de purges dans les bibliothèques scolaires, de mesures restreignant les sujets étudiés en classe et de potentielles menaces judiciaires visant les professeurs.»

«L’éducation est devenue une obsession pour la droite», souligne le journaliste Jonathan Chait. «Dans ce décor, Donald Trump a presque l’air calme quand il fustige les ‘communistes teints en rose qui éduquent nos enfants’ ou les ‘cinglés et tarés marxistes’ qui dirigeraient nos universités.»

Le New York Magazine appelle à prendre au sérieux cette offensive, souvent vue à gauche comme une mise en scène des politiciens républicains à destination de leur base la plus conservatrice. «Ils en sont venus à penser, avec le plus grand sérieux, qu’ils doivent et peuvent prendre le contrôle de la teneur idéologique des enseignements dans les écoles», avertit l’auteur de l’article.

SOURCES : New York Magazine, Courrier International