La saison estivale des Cabarets au Jardin du Monastère

Vous trépignez d’impatience pour les longues journées d’été ET leurs soirées sans fin? Nous aussi ! Retrouvez-nous au Jardin du Monastère au centre-ville pour partager une saison estivale effervescente. Au programme, 4 événements distincts, 4 incontournables à ne pas manquer.



Débutons les festivités le 15 et 16 juin à La crémaillère du Jardin. Pour ce [email protected] gratuit, rencontrez, échangez, rigolez avec des inconnu.e.s, des ami.e.s ou avec vos collègues de job pendant que des artistes de cirque déambuleront en plein air. Au pied du clocher d’une église du 19ème siècle — L’église anglicane St. James the Apostle aujourd’hui le Centre St Jax, le DJ aux platines vous plongera dans une ambiance détendue tandis que vous aurez l’embarras du choix au bar du P’tit Sacristain. Arrivez dès 19h car les places sont limitées…

Les réjouissances continuent du 6 au 22 juillet pour le Cabaret du Jugement Dernier. En partenariat avec Montréal Complètement Cirque, cette compétition amicaleréunit les meilleur.e.s artistes de la province. Ces acrobates vous transporteront dans leurs univers, complexes et riches, à l’image de la ville et de ses multiples facettes. Parfois vibrant.e.s, intenses ou excentriques, nous communierons avec elleux grâce à des numéros aussi doux que singuliers. Qui remportera le Calice d’Or ou le Coup de Cœur du Public? Le suspense reste entier jusqu’à la remise de prix le dernier soir, où les membres reconnu.e.s du jury, ainsi que vous, le public, choisiront les lauréat.e.s.

L’apothéose de la saison vous donne rendez-vous au Cabaret de la Fierté! Débordant.e.s de talent, de créativité et d’imagination, nous avons donné carte blanche à une dizaine d’artistes de la communauté 2SLGBTQI+ montréalaise et québécoise afin qu’iels puissent exprimer leur génie, sans aucune limite. Sexy, époustouflant.es et.. un peu décalé.e, ce qui est certain c’est que vous aurez des étoiles dans les yeux! Le plus dur? Choisir une des représentations du 3 au 19 août.

Alors, prêt.e.s à se relaxer dans Le Jardin tout l’été? Sortez les lunettes de soleil et les gougounes, on vous attend!



