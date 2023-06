Le Montréal du Futur est de retour pour une 8e édition

Du 14 au 20 juin 2023, la huitième édition biennale de l’exposition architecturale et de développement urbain intitulée LE MONTRÉAL DU FUTUR est de retour et ouverte gratuitement à toute la population !

Il s’agit d’un événement unique mettant en valeur une variété de projets immobiliers résidentiels, institutionnels et commerciaux qui changeront le visage du Grand Montréal au cours des prochaines années, sous la forme de maquettes 3D, de dessins et photos sur panneaux de présentation, et clips vidéo provenant des divers architectes, promoteurs et organismes.

C’est un événement haut de gamme des plus intéressants et incontournables qui permet aux exposants et partenaires de démontrer leur leadership dans le développement de la région de Montréal. Cet événement gratuit et ouvert au public a lieu dans le centre-ville de Montréal, principalement au 1000 De La Gauchetière, ainsi qu’à la Place Victoria et à la Tour CIBC , en partenariat avec les hôtes de l’événement, le Groupe Petra et le Groupe Mach, à proximité de plusieurs importants chantiers de construction.

Fondé en 2006 par l’organisateur d’événements chevronné Robert J. Vézina, Le Montréal du Futur connaît un grand succès depuis ses débuts. L’édition de 2021 fut reportée en raison de la crise sanitaire mais l’événement de juin 2023 bénéficie d’un engouement significatif enthousiaste et rassemblera un nombre record de clientèles d’affaires clés qui œuvrent dans le domaine immobilier et qui contribuent au développement futur de Montréal, ainsi que les médias et le grand public.

Des milliers de visiteurs sont attendus au cours de la semaine de l’exposition dans les trois lieux hôtes de l’événement. Prière de noter que les projets présentés à l’exposition ne sont pas nécessairement officialisés ou approuvés. Même si plusieurs projets présentés sont ancrés dans la réalité, il s’agit aussi d’une vision de l’avenir de notre métropole.

En plus du Groupe Petra et du Groupe Mach, de nombreuses organisations participent sous une forme ou une autre : associations immobilières, promoteurs et développeurs, bureaux d’architectes, firmes d’avocats, courtiers, banques, entrepreneurs généraux, ingénieurs, groupes conseil, etc.

Montréal connaît présentement une importante effervescence avec, entre autres, au centre-ville, plusieurs nouveaux grands édifices en hauteur mais également des projets de musées emblématiques et des rénovations/ajouts d’édifices d’enseignement supérieur ainsi que quelques nouveaux hôtels et des réaménagements d’artères; le quartier de Griffintown continue, quant à lui, son développement rapide ; et le REM va changer l’offre de transports en commun significativement, sans oublier les réfections de tunnels majeurs du MTQ.

Également, il y a plusieurs grands projets en périphérie du centre-ville qui vont améliorer de façon structurante le tissu urbain des environs du Village, soit par exemple le Quartier des Lumières sur l’ex-site de Radio-Canada et L’Esplanade Cartier juste à l’est du Pont Jacques-Cartier ; les ex-terrains de Molson le long du fleuve. Le projet d’agrandissement de la Maison Plein Cœur, rue Dorion, y est aussi présenté.

Par ailleurs, la création du complexe Royalmount (midtown) et le secteur Bridge-Bonaventure modifieront de manière importante leurs quartiers environnant.

INFOS: 1000 de la Gauchetière, Montréal. Heures d’ouverture: Mercredi 14 juin 8h30 – 18h30 / Jeudi 15 juin 8h30 – 20h / Vendredi 16 juin 8h30 – 20h / Samedi 17 juin 10h – 18h30 / Dimanche 18 juin 10h – 18h30 / Lundi 19 juin 8h30 – 18h30 / Mardi 20 juin 8h30 – 17h30