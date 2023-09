Quête spirituelle musicale

L’atmosphère intime de la Salle Bourgie est idéale pour les récitals vocaux. Elle accueillera cette année de grands noms de l’art lyrique, qui éblouiront le public grâce à leurs voix et leurs interprétations exceptionnelles, dont celle de Davóne Tines, baryton-basse, accompagné de John Bitoy, au piano, le 15 octobre prochain, à 14 h 30.

Davóne Tines – Photo Nikolai Schukoff

Artiste en résidence au Michigan Opera Theatre, Davóne Tines bouscule les conventions du classique en rapprochant des musiques de diverses cultures et courants esthétiques qui transportent vers une quête spirituelle, mettant en relief notre cheminement collectif en tant qu’êtres humains.

Diplômé de l’Université de Harvard et de la Juilliard School, le chanteur s’est perfectionné au Tanglewood Music Center. Il s’est produit dans La Bohème au Royal Opera House d’Oman, La Fanciulla del West et Otello sous la direction de Lorin Maazel, Oedipus Rex (Tirésias / Créon) au Teatro National de São Carlos à Lisbonne. Mais c’est surtout le répertoire contemporain qui constitue son domaine de prédilection. Il a interprété El Niño de John Adams sous la direction du compositeur à Londres et Paris, True Fire de Kaija Saariaho avec l’Orchestre National de France, Only the Sound Remains à Helsinki et Amsterdam et il a participé à la création mondiale de Girls of the Golden West de John Adams à l’Opéra de San Francisco.

Davóne Tines – photo Noah Morrison

Il a notamment présenté, en collaboration avec Helga Davis sur la scène du National Sawdust de Brooklyn, un spectacle intitulé Requiem for : A Tuesday, mêlant musique et chorégraphie sur le thème de l’engagement face à la discrimination raciale et aux brutalités policières.



À la Salle Bourgie, Davóne Tines présentera le 15 octobre prochain, à 14 h 30, le concert Récital n°1 : Mass qui vous fera traverser, le temps d’une soirée, plusieurs siècles et plusieurs mondes au son d’une voix à la fois puissante et fragile.

CONCERT | Récital n°1 : Mass

Davóne Tines, baryton-basse, accompagné de John Bitoy, au piano.

Le 15 octobre prochain, à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1G2.

Billets en ligne sur sallebourgie.ca ou par téléphone au (514) 285-2000, option 1, ou en personne à la billetterie du Musée, aux heures habituelles d’ouverture.