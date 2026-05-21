Thé glacé au whiskey Madison Park

Distillerie 1769, Origine Québec

Code SAQ : 15587019 — 4,45 $ la canette (473 ml)

Ah! Une autre proposition de cette distillerie familiale de LaSalle que j’aime beaucoup. C’est un prêt-à-boire à base de thé noir infusé et de leur whisky haut de gamme, avec du jus de citron naturel. Ça titre à 5,5 % d’alcool. C’est tellement savoureux et harmonieux. Si vous aimez le thé glacé, vous allez vous régaler. C’est très doux comme texture, mais vraiment pas trop sucré. On devine le whisky surtout grâce aux petites notes boisées en finale, que j’ai trouvées raffinées et super bien intégrées. Un gros coup de cœur pour moi. Ça se boit dangereusement bien; une chance que le taux d’alcool est modéré! La version breakfast gin est aussi très réussie. Du plaisir assuré tout l’été.