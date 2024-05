Quand les droits des personnes LGBTQ+ reculent, c’est toute la société qui revient en arrière!

La Fondation Émergence a dévoilé cette semaine la thématique de la 22e édition de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui souligne cette année le recul des droits des personnes LGBTQ+

La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (JICHT), organisée par la Fondation Émergence, soulignera le 17 mai prochain sa 22e édition. Cette année, l’organisme souhaite transmettre un message fort que lorsque les droits des personnes LGBTQ+reculent, c’est toute lasociétéquirevient en arrière.

La Fondation Émergence tient à attirer l’attention sur le recul des droits des personnes LGBTQ+ partout à travers le monde. La campagne cherche notamment à mettre en lumière cet enjeu tout en invitant la population à dénoncer les actes discriminatoires dont elle est témoin.

« On entend souvent dire qu’il y a du progrès par rapport aux droits des communautés LGBTQ+», déclare Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence. «Bien que cela soit vrai, il est également incontestable que la montée de la haine anti-LGBTQ+ est devenue plus apparente dans toutes les régions du monde. Que ce soit à travers des politiques publiques discriminatoires ou une augmentation des crimes haineux ciblant nos communautés, on comprend que ce recul est bien réel. Il est crucial, plus que jamais, de dénoncer ces reculs et de continuer nos actions de sensibilisation. »

Laurent Brault

Des chiffres probants

Bien que les Canadien.ne.s croient que les mentalités et les attitudes se sont améliorées au Canada (44 %), les propos haineux ont connu une hausse dans les dernières années au pays. En effet, ce sont 34 % des répondant.e.s qui affirment que ces discours ont augmenté au cours des 3 dernières années (d’après une étude menée par Léger en 2024)

Ce recul des droits peut se traduire de différentes manières : par une législation discriminatoire, de la violence et du harcèlement, des politiques publiques défavorables, ou encore des discours haineux ou de la désinformation qui alimentent les préjugés et la discrimination à l’égard des communautés LGBTQ+.

Des actions concrètes

Pour souligner la Journée internationale, plusieurs activités sont organisées par la Fondation, incluant une action de mobilisation le 17 mai, en plus d’un agenda LGBTQphobe répertoriant plus de 365 événements s’étant déroulés en 2023 partout dans le monde. Ces nombreux événements y sont présentés pour illustrer de façon concrète l’augmentation des crimes et la montée de la haine et de la violence visant les communautés LBGTQ+.

La Fondation encourage les allié.e.s des communautés à dénoncer ce recul des droits lorsqu’iels en sont témoins.

Un recul pour la société entire

Ce recul a de graves conséquences non seulement sur les personnes s’identifiant aux communautés LGBTQ+, mais aussi sur l’ensemble de la société. Même si les personnes LGBTQ+ représentent environ 1/10 de la population, 45 % des personnes au Canada ont des proches LGBTQ+.

De plus, 53 % des Canadien.ne.s affirment qu’un recul des droits des personnes LGBTQ+ au cours des 3 prochaines années, affecterait la société entière.

Cette Journée internationale a pour but de sensibiliser la population aux conséquences réelles de la lesbophobie, la transphobie, l’homophobie et l’ensemble des LGBTQphobies, mais également commémorer le jour où l’homosexualité fut retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la santé, le 17 mai 1990.



INFOS | https://www.fondationemergence.org/

INFOS | https://www.may17mai.com