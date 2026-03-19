NASCAR suspend indéfiniment un pilote pour des propos jugés homophobes

La NASCAR a annoncé mardi la suspension indéfinie du pilote Daniel Dye, membre de l’écurie Kaulig Racing, après des propos tenus lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Le jeune pilote de 22 ans y a moqué la voix d’un autre coureur, suscitant une réaction rapide de son équipe et de l’instance dirigeante.

Dans un communiqué, la NASCAR a précisé que Dye avait enfreint une règle interdisant toute déclaration publique qui « critique, ridiculise ou dénigre » une personne en fonction de caractéristiques personnelles, notamment l’orientation sexuelle. Cette décision fait suite à une première suspension imposée par son équipe.

Les faits remontent à une diffusion en direct sur la plateforme Whatnot, où Dye participait à une séance d’ouverture de cartes à collectionner. Au cours de cette diffusion, il a évoqué une rencontre avec le pilote d’IndyCar David Malukas en Floride, avant d’imiter sa voix et de la qualifier de « gay », sur un ton moqueur. « Dès que je commence à faire une voix “gay” de David Malukas, je tombe sur une carte rare. Alors continuons », a-t-il lancé.

Ces propos ont rapidement circulé en ligne, provoquant des réactions critiques. Dye a ensuite présenté des excuses publiques, reconnaissant un manque de jugement. « Je n’ai pas assez réfléchi avant de parler et je ne voulais en aucun cas blesser qui que ce soit », a-t-il déclaré dans un message. « Je comprends que l’intention n’efface pas l’impact, et je dois faire mieux. »

Il a également ajouté : « J’ai choisi mes mots de façon maladroite et je comprends pourquoi cela a choqué. Je suis désolé pour toutes les personnes offensées. » Le pilote a enfin souligné avoir des proches au sein de la communauté LGBTQ+, affirmant qu’il ne souhaiterait pas que ses propos puissent les affecter.

Au-delà de l’incident lui-même, cette affaire met en lumière des mécanismes plus profonds liés aux stéréotypes. Des recherches en psychologie sociale ont montré que la perception d’une « voix gay » peut entraîner des jugements implicites sur la personnalité ou les capacités d’une personne. Une étude publiée en 2017 dans la revue Archives of Sexual Behaviorindiquait notamment que les hommes perçus comme ayant une voix « gay » étaient plus souvent associés à des traits stéréotypés et jugés moins aptes à des rôles de leadership.

La NASCAR a indiqué que Daniel Dye devra suivre une formation de sensibilisation avant d’être autorisé à reprendre la compétition dans une série sanctionnée par l’organisation. Il évolue actuellement dans la série Xfinity, tandis que David Malukas s’est illustré en terminant deuxième des 500 miles d’Indianapolis l’an dernier.

Cette controverse s’inscrit dans un contexte plus large où les enjeux liés à la diversité et à l’inclusion continuent de susciter des débats dans le monde du sport. Plus tôt cette semaine, l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Ron Duguay, a lui aussi été critiqué après avoir attribué une défaite des New York Rangers à un « mauvais karma » lié à une soirée Pride organisée par l’équipe. Bien qu’il ait supprimé sa publication initiale, il n’a pas présenté d’excuses et a continué à commenter la controverse en ligne.

Ces épisodes illustrent les tensions persistantes autour des questions LGBTQ+ dans le sport professionnel. Si les instances disciplinaires réagissent désormais plus rapidement à certains écarts, les débats qu’ils suscitent témoignent d’un chemin encore inachevé vers une culture pleinement inclusive.