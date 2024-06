Une escapade à New York pour la Fierté?

En matière de vacances pour les trans, les lesbiennes et les gais, New York est l’une des meilleures destinations au monde. J’ai visité la ville de nombreuses fois et j’y reviendrai toujours, car aucun voyage ne se ressemble et je ne rentre jamais chez moi sans avoir rencontré de nouvelles personnes. Et c’est pourquoi je recommande toujours New York pour des vacances LGBTQ+ de dernière minute. Sachez d’ailleurs que VOYAGES CENTAURE organise un voyage en bus, dont le départ est le 28 juin…

S’il y a bien un événement de la fierté gaie à ne pas manquer aux États-Unis, c’est celui de New York. Considérée comme la plus grande célébration de la fierté gaie du pays, elle est l’une des plus célèbres du monde. Il est vrai que c’est là que l’émeute de Stonewall un bar de quartier fréquenté par des gais, des lesbiennes et des personnes trans, a eu lieu et c’est à partir des commémorations qui se sont tenues dans les rues de la ville et ailleurs aux États-Unis, une année après, que sont nées les célébrations de la fierté.

Sachez que Voyages Centaure organise un Autobus arc-en-ciel (Rainbow Bus) qui partira de Québec et de Montréal pour se rendre à la Gay Pride de New York, du 28 juin au 1er juillet prochain, comprenant quatre jours et trois nuits à New York.

Vous aurez ainsi l’occasion de vivre voyage des plus festifs au cours duquel vous aurez le privilège d’assister à la parade des plus festives au monde, vous permettant de chanter et de danser au rythme des musiques les plus enivrantes.

Profitez de ce séjour de 4 jours et 3 nuits à New York dans un confort inégalé en dormant au fantastique Westin Jersey City (4 étoiles). Vous aurez la chance de visiter, entre autres, les lieux emblématiques du combat de la communauté LGBTQ2S+ pour la reconnaissance de ses droits.

Réservez vos places à bord de l’Autobus arc-en-ciel (Rainbow Bus) en partance de Québec et de Montréal pour se rendre à la Gay Pride de New York, du 28 juin au 1er juillet

Votre itinéraire :

Jour 1

Départ de votre région. Arrêt confort. Repas ($) en route. Arrivée à New York. Visite de la bibliothèque et de Grand Central Terminal. Poursuite avec la visite de la 5e Avenue ainsi que la cathédrale Saint-Patrick, le Rockfeller Center et le Radio City Hall. Pour terminer, visite de Times Square avec ses magnifiques enseignes lumineuses et son ambiance festive. Cocktail dînatoire et souper ($). Soirée libre et départ vers votre hôtel.

Jour 2

Petit déjeuner complet chaud inclus. Départ pour la balade à bord du ferry de Staten Island afin d’admirer la Statue de la Liberté, Ellis Island ainsi que Governors Island. Départ pour le tour guidé du Lower Manhattan. Visite du World Trade Center et de l’Oculus. Visite du quartier financier avec le fameux taureau «Charging Bull», du quartier de Wall Street et du New York Stock Exchange. Passage à l’église Trinity Church et à la Federal Reserve. Dîner ($). Visite de la Petite Italie et du Chinatown. Départ pour la visite guidée de Greenwich Village.

Rassemblez-vous au Christopher Park, un des seuls endroits du National Register of Historic Places désigné pour sa signification en lien avec la communauté LGBTQ, pour vous enregistrer en tant que visiteur et profiter d’une introduction au tour. Dans le parc, apprenez-en davantage sur le rôle de cet endroit pour le mouvement Fierté et le traitement injuste des membres de la communauté LGBTQ qui ont mené au soulèvement du Stonewall. Poursuivez votre route jusqu’au Oscar Wilde Memorial Bookshop pour connaître l’importance de ce site et l’histoire de son fondateur. Voyez le panneau de Gay Street et découvrez sa nomination coïncidente. Visitez le drapeau de la Fierté et le site de la première marche de la Fierté, tout en pouvant vous approprier l’histoire fascinante de la communauté LGBTQ. Visitez les bars LGBTQ connus tels que le Julius, le Fedora et le Marie’s Crisis pour terminer votre tour avec un retour au Christopher Park. Temps libre pour profiter de votre visite et de la sortie dans les bars de Greenwich Village. Souper libre ($). En soirée est sur votre propre temps, visite de l’observatoire The Edge. Retour à l’hôtel avec votre carte de métro (inclus).

Jour 3

Petit déjeuner complet chaud inclus. Cette troisième journée est le moment où vous vivrez l’une des expériences des plus festives de votre voyage. Vous serez libre toute la journée afin de participer à la fameuse « Pride Parade » de New York, l’une des plus importantes parades LGBTQ2S+ du monde. La parade débutera à 11h00. Cette parade des plus festives au monde vous permettra de chanter et de danser au rythme des musiques les plus enivrantes. Souper ($) et temps libre. Retour à l’hôtel avec votre carte de métro (inclus).

Jour 4

Petit déjeuner complet chaud inclus. Départ pour le tour guidé du Upper Manhattan avec les arrêts au Lincoln Center et à la célèbre résidence de John Lennon «Le Dakota Building». Arrêt au monument Imagine et visite de Central Park. Visite du quartier de la cathédrale Saint-Jean Le Devin et du quartier d’Harlem avec son mythique Apollo theater. Dîner ($) et temps libre à Times Square. Retour vers votre région.

Inclusions :

· 3 nuits d’hôtel au Westin Jersey City (4 étoiles)

· Autocar grand tourisme

· Internet gratuit dans les chambres

· 3 petits déjeuners complets chauds

· Guide accompagnateur francophone

· 1 carte Métro (2 passages) par personne – Exclusivité de Voyages Centaure

· Hudson Yard : The Edge – Exclusivité de Voyages Centaure

· Le ferry passant devant la Statue de la Liberté

· Promenade dans Central Park

· Times Square et 5e Avenue

· Tour de ville de Manhattan

· Visite du quartier financier, Petite Italie et Chinatown

· Visite de Wall Street et du site du World Trade Center

· Visite de Greenwich Village avec un guide local

· Participation au défilé du Gay Pride et aux activités connexes (Soirées VIP et cocktail)

· Trousse de survie à NYC

En option :

· Repas traditionnel cantonais au Golden Unicorn dans le Chinatown ($) – Exclusivité Voyages Centaure

Exclusions :

· Assurances personnelles

· Dîners et soupers libres

· Pourboires au chauffeur et au guide accompagnateur (5$ / jour par personne)

·Dépenses d’ordre personnel

· Contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de l’OPC (FICAV) – Remise applicable

Assurance Trans Atlantis Tours :

· Garantie de sélection de votre siège dans l’autocar

· Sélection de siège Premium dans les 3 premières rangées de l’autocar ($20 par personne)

· Collations et breuvages lors du voyage

· Garantie de prix

Départ de Québec, de Longueuil et de Laval.

Tarification — Prix par personne

Occupation simple : 1249 $

Occupation double : 949 $

Occupation triple : 799 $

Occupation quadruple : 699 $

Les taxes sont incluses.

Remise applicable sur la contribution obligatoire au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (3,50$ par tranche de 1000$) par personne.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Point de départ : Les clients devront se présenter 30 minutes à l’avance à leur point de départ. Il ne sera pas autorisé de changer le point de départ sans en avertir Voyages Centaure, au minimum 24h avant le départ. Les clients voyageant en groupe doivent partir du même point de départ.

Avant de partir : Les bagages doivent être identifiés. Il est de la responsabilité des voyageurs de vérifier la validité de leurs documents (passeport, visa ou autre). Si un voyageur se voit refuser l’accès à la frontière, il devra quitter le groupe. Voyages Centaure n’en sera pas tenu responsable.

Imprévu : Ce programme est préparé des mois à l’avance, prière de vous renseigner auprès de votre agence de voyages pour tout changement éventuel : hôtel, prix, etc. Important de noter que l’itinéraire est sujet à changement sans préavis en raison de situations pouvant être hors de notre contrôle.

Conditions d’annulation/Changement :

Toute annulation ou modification peut être assujettie à des frais. Référez-vous à votre agence de voyages pour en connaître les détails.

Prix : Les prix sont sujets à modification au cours de l’année.

Ce voyage vous permettra de conjuguer dans un même temps, la fête, la culture, le côté épicurien ainsi que la démesure de la ville de New York.

Souvent évoquée comme la ville la plus excitante du monde, New York est un endroit qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie. Il abrite l’une des plus grandes et des meilleures scènes gay du monde. Vous trouverez d’innombrables lieux emblématiques. Tant de films se déroulent à New York – on a l’impression d’y être déjà allé avant même d’arriver.

New York est la ville la plus densément peuplée d’Amérique. Si New York était un pays indépendant, il figurerait parmi les dix pays les plus riches du monde. C’est une puissance culturelle, médiatique et financière et de belles personnes aisées dans ses rues à la recherche de ce rêve de Big Apple.

Si Greenwich Village est le principal quartier gai de New York, Hell’s Kitchen, Chelsea, Park Slope, Astoria et le Lower East Side, réservent aussi de belles surprises et de nombreux endroits à découvrir.

Que vous visitiez la ville à l’occasion de la Pride, pour une escapade romantique ou que vous vous aventuriez en solo, voici mes conseils pour profiter au maximum de la ville.

Où sortir à New York ?

Pour prendre un verre : si l’histoire LGBTIQ+ vous passionne, le Stonewall Inn et le Julius‘ sont des visites incontournables. Le Ginger’s Bar et le Cubbyhole sont populaires auprès de la communauté lesbienne, et le Boiler Room et l’Eagle NYC auprès des hommes gays. Si vous êtes d’humeur à danser, vous n’aurez aucun mal à trouver une boîte de nuit gay ; par exemple, Rebar, The Monster Bar ou The Q. Si vous préférez quelque chose de plus calme, allez chez Uncle Charlie’s Piano Lounge.

Spectacles : Flaming Saddles pour les cow-boys dansants ; Industry , Pieces Bar ou Icon Astoria pour voir un show de drag; et The Trans Voices Cabaret pour découvrir des numéros époustouflants.

Lieux de drague et saunas gay

Certes, New York n’est pas le meilleur endroit au monde pour les saunas gays. L’ East Side Club est probablement la meilleure option, mais si vous recherchez le frisson d’une rencontre à l’aveugle, je vous recommande plutôt les soirées du circuit local. Pour les gays, la ville est un endroit intéressant toute l’année, il se passe toujours quelque chose.

Mais aussi…

Participez à une visite guidée queer

Si vous visitez New York pour la première fois, c’est un excellent moyen de découvrir la ville et d’en apprendre davantage sur sa fascinante histoire queer. Vous pourrez explorer tout le quartier gai et rencontrer d’autres personnes LGBTIQ+. Différents circuits sont proposés, mais je recommande le circuit Oscar Wilde , une excellente façon de passer quelques heures.

Sortez du métro

New York est une ville magnifique et, à mon avis, vous raterez beaucoup de choses si vous passez tout votre temps dans le métro. Promenez-vous dans Brooklyn pour admirer ses bâtiments en grès brun caractéristiques, promenez-vous sur la High Line et profitez de la vue et d’un coucher du soleil incroyable.

Explorez les îles à vélo : le ferry pour la Statue de la Liberté est toujours bondé de touristes, alors pourquoi ne pas échapper à la foule et faire quelque chose de différent ? Governor’s Island est un parc de près de 70 hectares, composé de jardins, avec une vue incroyable sur Manhattan et la Statue de la Liberté (croyez-moi, c’est plus joli de loin).

Et si la statue ne vous intéresse pas du tout, arrêtez-vous sur Roosevelt Island , avec son phare et ses cerisiers en fleurs au printemps. Louez un vélo et explorez l’une ou l’autre (ou les deux). Si l’affluence est basse, vous aurez l’impression d’être seul.e au monde.