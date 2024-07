VINUM PINOTAGE

RADFORD DALE, WO STELLENBOSCH (AFRIQUE DU SUD) 2022

Code SAQ : 15069836 | 24,15$

Le pinotage n’est pas toujours facile à vendre et les vins rouges nature font parfois Zoo de Granby pas nettoyé après une canicule, au nez. Donc, si je tombe sur un beau produit comme celui-ci, j’en partage la bonne nouvelle. Avec la saison des barbecues qui bat son plein, il est un swipe à droite évident (excusez mon français !) avec la viande rouge grillée, ou une brochette de légumes. Son nez est assez typé, avec ses notes de fumée, de fruits noirs et de cuir. En bouche, j’apprécie son équilibre, entre la matière, la mâche, et sa fraîcheur. Son fruité, entre les cerises noires et les pruneaux, est aussi gourmand qu’aérien, ce qui est parfait pour un rouge d’été. Il a des tannins bien présents, mais veloutés. Servi un peu rafraîchi, j’aime particulièrement sa finale. Découverte !