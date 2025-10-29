Mercredi, 29 octobre 2025
    Sauvignon blanc Ella

    Sauvignon blanc Ella
    Viña Las Niñas, DO Valle de Leyda (Chili) 2024
    Code SAQ : 15448131 — 18,45 $

    Un blanc pimpant qui vient titiller les narines avec des arômes de lime, de groseille, un peu de plant de tomate et de zeste de pamplemousse. En bouche, une belle amertume se mêle à un côté floral qui complète les notes fruitées. C’est un vin qui évoque la couleur vert clair. Les amateurs d’asperges devraient l’essayer! Idéal aussi avec un tartare de saumon à l’aneth, un rouleau de printemps à la menthe ou encore la classique entrée de croûton au chèvre chaud.

    Olivier De Maisonneuve
