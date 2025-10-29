Sauvignon blanc Ella

Viña Las Niñas, DO Valle de Leyda (Chili) 2024

Code SAQ : 15448131 — 18,45 $

Un blanc pimpant qui vient titiller les narines avec des arômes de lime, de groseille, un peu de plant de tomate et de zeste de pamplemousse. En bouche, une belle amertume se mêle à un côté floral qui complète les notes fruitées. C’est un vin qui évoque la couleur vert clair. Les amateurs d’asperges devraient l’essayer! Idéal aussi avec un tartare de saumon à l’aneth, un rouleau de printemps à la menthe ou encore la classique entrée de croûton au chèvre chaud.