Fierté Littéraire 2024 en photos

En marge de Fierté Montréal se tenait aussi la Fierté Littéraire à la Comédie de Montréal — une série d’événements dédiés à la promotion de la littérature 2LGBTQIA+ francophone.



Diversité en toutes lettres à la Comédie de Montréal, le 3 août.

Un espace mettant de l’avant les artistes littéraires queers des communautés PANDC (personnes autochtones, noires et de couleurs) ou BIPOC (Black, indigenous and people of coulour)

Fierté littéraire : Diversité en toutes lettres – photo Serge Blais

Susanne Serres, Moira-Uashteskun Bacon, Maguy Métellus, animatrice; Ayavi Lake et Laurent Lafontant.



Le Grand Effeuillage à la Comédie de Montréal, le 6 août

Cet événement s’inscrit dans les mouvances anglo-saxonnes du Naked boys reading et du Naked girl reading et selon les principes du nudisme, les auteurs, autrices et autaires se dévêtent complètement ou en partie (sous-vêtements) pour lire des poèmes ou des textes.

Fierté littéraire : Le Grand effeuillage – photo Serge Blais



Queer Académie à la Comédie de Montréal, le 1er août

Cette finale coïncidait avec le Cabaret littéraire, qui ouvre officiellement le festival de Fierté littéraire. Eve Bilodeau, qui a remporté le concours s’est fait offrir un contrat d’édition aux Éditions TNT.

Fierté littéraire : Queer Académie – photo Serge Blais

Eve Bilodeau, la grande gagnante du concours Fierté littéraire : Queer Académie – photo Serge Blais Fierté littéraire : Queer Académie – photo Serge Blais

Barbada animait la soirée



TransPoésie à la Comédie de Montréal, le 2 août

Trans – poésies, parce que la poésie transcende les nations, les frontières, les identités et les orientations et parce que la poétesse animante, Pascale Cormier, est une personne trans. Un espace convivial, intime et bienveillant dans lequel des artistes queers de la poésie sont invité·e·s à lire des textes.

Fierté littéraire : Transpoésie – photo Serge Blais

Serge, l’interprète visuel, Pascale Bérubé, Chantal Nadeau, Pascale Cormier, Si Poirier et Sayaka Araniva-Yanez Fierté littéraire : Transpoésie – photo Serge Blais

Sayaka Araniva-Yanez Fierté littéraire : Transpoésie – photo Serge Blais

Pascale Cormier





SERGE BLAIS – Fierté littéraire : Salon du livre en plein air, le 9 août.

Pendant la Journée communautaire, des .vagabonds littéraires lisaient des extraits de livres aux passants.

Salon du livre en plein air / Fierté Littéraire – photo Serge Blais

Shaman, Robert et Jessi



https://fiertelitteraire.ca/



VOIR AUSSI :



+ VISITEZ LA SECTIONS PHOTOS POUR TOUS LES AUTRES ÉVÉNEMENTS