Fierté Montréal à l’Esplanade du Parc olympique

Les grands spectacles gratuits ont eu lieu sur la Scène TD sur l’Esplanade du Parc olympique, des spectacles célébrant la musique francophone, la musique disco, la danse et le plus grand spectacle d’art Drag jamais présenté au Québec, attirant cette année près de 60 000 festivalier·ère·s du 8 au 11 août.

Le jeudi 8 août, la deuxième série d’événements s’est ouverte avec le Combat des tubes où s’alternaient les sélections musicales d’Eugénie Lépine-Blondeau, Claudine Prévost et Catherine Pogonat, suivis du spectacle Immix avec Antoniya, Elisapie, Marjo, Pierre Kwenders, Mitsou, Passion Poire, Rossomodo et Ouissem Belgacem (Président d’honneur de Fierté Montréal 2024).

COMBAT DES TUBES / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais

IMMIX / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais IMMIX / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais IMMIX / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais IMMIX / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais

La résilience de nos communautés malgré la météo

Bien que les pluies torrentielles du vendredi 9 août aient obligé le Festival à annuler ses activités extérieures prévues pour la journée, l’équipe de programmation a retroussé ses manches, contacté les artistes et avec la collaboration des artistes et producteur·rice·s et modifier sa programmation pour intégrer 95% les artistes dans une toute nouvelle programmation le samedi 10 août. Chapeau à toute l’équipe. Nous avons donc eu droit au DJ set de Vivacious, à Mundo Disko et à la Soirée 100% Drag, incluant Drag Superstars et Majestix en une seule journée, un double (et même triple) arc-en-ciel, une demande en mariage, mais surtout, une tonne de personnes queer qui célèbrent ensemble, sans jugement.

MUNDO DISKO / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais MAJESTIX / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest MAJESTIX / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest MUNDO DISKO / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais MUNDO DISKO / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais MUNDO DISKO / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais Visite de Justin Trudeau / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest



DRAG SUPERSTARS

Barbada et Rita Baga animatrices de DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Brooke Lynn Hytes à DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Black Peppa à DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Gisèle Lullaby et Gabrielle Marion à DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Lady Boom Boom à DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Alvida à DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Denim à DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Sacha Colby à DRAG SUPERSTARS / Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest



Le dimanche 11 août, après le Défilé, c’est une foule nombreuse qui est venue se déhancher au grand T-Dance sous la musique de Diskommander, Ian Jackman, DJ Mohammad et Kitty Amor.

DISKOMMANDER / T-Dance Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest T-Dance Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest T-Dance Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest T-Dance Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest DJ IAN JACKMAN / T-Dance Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest DJ IAN JACKMAN / T-Dance Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest





Équipes Remax du Quartier et TD dans l’Espace VIQ / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais Nabi-Alexandre Chartier et des artistes / Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais



