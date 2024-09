Fierté Montréal dans le Quartier des spectacles

Le Quartier des spectacles a accueilli des spectacles gratuits mettant en valeur des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ racisées, trans et des femmes issues de la diversité sexuelle et de genre. Plusieurs représentations variées à guichet fermé, avec des thèmes comme la bi-spiritualité (avec le spectacle Lumière des Nations, où l’on a pu apprécier une pléiade d’artistes autochtones et bispirituel·le·s dont Nina Segalowitz et sa fille Sierra, Moe Clark, Anachnid) et l’histoire des communautés lesbiennes — avec la présentation du spectacle Ciseaux (que Fugues présentait) — ont également eu lieu à la Cinquième Salle de la Place des arts.

Pour sa part, la salle Alanis-Obomsawin de l’ONF a permis aux festivalier·ère·s de découvrir une quinzaine de court-métrages queer reprenant les thèmes des 11 revendications de cette année, tandis que la SAT et le Club Soda ont accueilli des soirées festives mémorables. Le Pavillon Tranquille et la Maison du développement durable ont reçu une série de conférences communautaires.

Expo Fugues à l’Esplanade Tranquille – photo Pascal Forest

Lors de la première semaine de Fierté Montréal, on pouvait parcourir l’Exposition Fugues se souvient présentant un survol des faits marquants et de l’actualité LGBTQ+ depuis les 40 dernières années. L’exposition s’est ensuite déplacée à l’Esplanade du Parc olympique pendant la deuxième semaine d’événements.

Envy The Clown / Afro Drag Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Big Sissy / Afro Drag Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Afro Drag Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Kuntiana et l’art du Voguing / Afro Drag Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest

Le jeudi 1er aout à l’Esplanade Tranquille, se sont enchaînés les spectacles Entre nous : Hommage au arts martiaux et Afro Drag. Ce fût aussi l’occassion des remises de Prix : le Prix Claude-Tourangeau a été remis à l’organisme Le Dispensaire afin de souligner son apport exceptionnel à la lutte contre la sérophobie ; le Prix Bâtisseur remis (à titre posthume) à Chloé Viau, militante trans lesbienne fortement impliquée dans le milieu communautaire ; et le Prix John-Banks a été décerné au Magazine Fugues afin de souligner sa contribution exceptionnelle à la création et au rayonnement du mouvement de la Fierté.

Le vendredi 2 aout, le spectacle Pikete s’e son’est déroulé devant un public enthousiaste et curieux de découvrir les rythmes latinos du sud, alors que le Bloc Bollywwod nous a fait plonger au coeur de la célébration queer de la communauté sud-asiatique du Québec avec, entre autres, Bijuriya et Kajol, les étoiles montantes de la scène drag.

Le chorégraphe Rameez Karim et sa troupe Veils of Bollywood.

Bloc Bollywood Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Les artistes Kajol et Bijuriya.

Bloc Bollywood Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest DJ Deep a fait danser la foule.

Bloc Bollywood Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest Les artistes du spectacle Bloc Bollywood Fierté Montréal 2024 – photo Pascal Forest

Dimanche, malgré une averse, plusieurs centaines de femmes ont profité du T-dance FeminiX où se sont succédées Lady McCoy, une pionnière de la scène locale, la DJ d’origine libanaise et reine de l’underground Kris Tin, et en tête d’affiche, la légende Misstress Barbara.

DJ Lady McCoy / Feminix Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais Feminix Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais DJ Kris Tin /Feminix Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais Feminix Fierté Montréal 2024 – photo Serge Blais

Au total, plus de 30 000 personnes ont pu profiter d’une offre multidisciplinaire au proposée pour la première fois au centre-ville dans le Quartier des spectacles.